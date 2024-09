Roma, Dybala: domenica anfibia, panchina, applausi e il consiglio di Del Piero. Tifosi divisi sul web

Per la Joya il ritorno allo Stadium ha avuto un sapore speciale nonostante la panchina: il gesto dei tifosi e il consiglio dell'ex capitano

Dopo un’ora di gioco esatta nella partita Juve-Roma arrivano i primi applausi dai tifosi bianconeri per un giocatore rivale. Daniele De Rossi sostituisce Soulé con Paulo Dybala, che era stato escluso dalla formazione titolare, e all’Allianz Stadium scatta un’ovazione – quasi inaspettata – per l’ex bianconero, che ha giocato con la Juventus per sette anni. Durante il riscaldamento, molti bambini avevano mostrato cartelloni e indossato magliette della Joya, risalenti al suo periodo con la Juve. L’argentino ha disputato 293 partite con la Juventus, vincendo 5 scudetti e altri trofei e lasciando un segno indelebile.

Dybala, il gesto che ha fatto emozionare i tifosi bianconeri

Al termine della gara Juventus-Roma, Paulo Dybala è andato ad abbracciare il secondo portiere della Juventus: Mattia Perin. L’estremo difensore bianconero è in rosa alla Juve dal 2018 e con Dybala ha condiviso 4 stagioni: dal 2018 al 2022. Il loro abbraccio è stato immortalato immediatamente dai tifosi che lo hanno postato sui social per condividere il gesto fatto dall’argentino che non ha mai dimenticato i suoi trascorsi alla Juventus.

Anche Kenan Yildiz, che era al fianco di Perin, si è avvicinato a Dybala per salutarlo e l’argentino gli ha toccato il petto: un gesto che molti hanno interpretato come se fosse un passaggio di consegne, con tanto di capo chinato da parte della stellina turca

Del Piero dà un consiglio a Dybala post Juventus-Roma

Al termine del secondo big match della 3a giornata di campionato, Juventus-Roma, in onda su SkySport c’è stato l’ex capitano bianconero Alessandro Del Piero in veste di opinionista al Club di Fabio Caressa. L’argentino è stato escluso da De Rossi dalla formazione iniziale e l’ex attaccante ha dato un consiglio a Dybala in diretta televisiva: “Dybala non può accettare la panchina, mica ha 40 anni…”.

La spiegazione di De Rossi sulla partenza di Dybala in panchina

Ma perché Dybala non è stato inserito tra i titolari? De Rossi in sala stampa l’ha spiegato così: “Lui insieme a Soulé? Li abbiamo visti insieme. Li abbiamo già visti insieme in uno spezzone di gara. Tutti hanno voglia di vedere giocatori di qualità insieme, ma ci vuole anche equilibrio. Difendere in maniera diversa può aiutare a sostenerli, giocando anche con centrocampisti più difensivi e muscolari. Sono due che corrono comunque. Oggi è stata una scelta tecnica, Dybala col Verona l’anno scorso ha sofferto Cabal. A tutti piace vedere giocatori offensivi, però poi devi marcare Yildiz. Arrivare a farli giocatori tutti insieme”.

Tifosi divisi sul web

I tifosi giallorossi sono divisi sul perché Dybala sia partito dalla panchina in Juventus-Roma: “E’ inaccettabile pensare che Soulé sia stato messo in campo dall’inizio e Dybala no”. E ancora: “Spiegatemi che vuol dire che Soulé gioca perché corre di più e Dybala parte dalla panchina”. Non si placano le polemiche: “Dybala ieri in panchina stava impazzendo, si vedeva dalle inquadrature. Ma come puoi privarti di un giocatore del genere già alla terza giornata di campionato?!”. I tifosi non ci stanno: “In una partita così moscia Dybala doveva giocare dall’inizio…Avrebbe fatto più cose sicuramente di Soulé che è un pacco.” E infine: “De Rossi ha fatto bene a mettere Dybala in panchina perché già temeva che non avrebbe giocato adeguatamente“.

I tifosi romanisti commentano la scarsa attitudine di dell’argentino in campo contro la sua ex squadra:”Si può dire che è veramente insopportabile, poco professionale e irritante vedere come è entrato in campo Dybala? La mimica facciale, la non determinazione, il non puntare mai l’uomo, sbagliare ogni calcio da fermo, non provare mai a liberarsi per il tiro, effetto Juve??? E ancora: “Dybala è entrato di diritto nella storia della juve non è un de sciglio qualunque, ha preso gli applausi del suo ex pubblico e ha volutamente evitato di spingere sull’acceleratore“. E infine: “Temo la Juve rappresenti per Dybala ciò che l’Inter rappresentava per Mou…”