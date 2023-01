Pochi giorni fa Arianna Fontana ha preso la decisione di dire addio alla nazionale italiana, dopo le sue accuse mosse a Pechino: una scelta non gradita a Federica Pellegrini.

28-01-2023 19:05

Pochi giorni fa, il mondo dello sport italiano è rimasto scioccato dalla scelta di Arianna Fontana, la campionessa dello short track e l‘azzurra più vincente della storia delle Olimpiadi. La vincitrice di 11 medaglie olimpiche infatti, con un lungo post sui social, ha annunciato di voler abbandonare la nazionale in vista dei prossimi Giochi.

Arianna Fontana e le accuse mosse a Pechino

Una scelta non semplice, ma Arianna Fontana su Instagram si è sfogata contro la Federghiaccio dopo quanto accaduto alle Olimpiadi invernali di Pechino: la campionessa dello short track ha accusato alcuni suoi compagni di averla fatta cadere di proposito durante gli allenamenti per farle male. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, dopo l’addio all’Italia l’azzurra potrebbe aggregarsi alla squadra degli Usa.

Il parere di Federica Pellegrini

Una scelta che non è piaciuta all’ex campionessa del nuoto Federica Pellegrini, che è anche stata portabandiera alle Olimpiadi: “Ho letto che Arianna Fontana vorrebbe andare a gareggiare per gli Usa: l’unico consiglio che le posso dare è che farebbe un grossissimo errore. La bandiera è quella che ti senti, non è quella che ti scegli in un momento di difficoltà. È anche giusto che un’atleta del suo calibro abbia un aiuto ragionevole da parte della sua federazione: ma la bandiera non la deve mollare“, ha dichiarato all’Adnkronos.

La Pellegrini ricorda: “All’inizio della mia carriera anch’io ho avuto problemi con la mia federazione e so che è solo la punta dell’iceberg. Tutto il resto è talmente tecnico… lo leggiamo solo sui giornali, secondo me non abbiamo il quadro completo su richieste o su quello che vogliono entrambe le parti, quindi non so rispondere se sia una questione più tecnica o più personale. Non so se effettivamente le richieste di Arianna siano troppo o se invece dall’altra parte c’è un muro invalicabile”.

Arianna Fontana, il ct dell’Italia ci va giù pesantemente

Ancor più duro (inevitabilmente) Anesi, campione olimpico di pattinaggio velocità a Torino 2006 e ora tecnico della Nazionale italiana di pista lunga: “Fontana? Una campionessa dà l’esempio, se vuole andarsene che vada. Migliorerebbe di sicuro l’armonia nel gruppo, visto che lei non sa fare squadra e non vuole farla. Siamo all’ennesima polemica di una storia che fa male a lei e alla nostra Federazione. Tra l’altro ha sempre avuto un trattamento economico che non ha ricevuto nessun altro nella storia da parte della FISG. Continuare a chiedere non le fa onore, anche se ogni richiesta viene dal marito e non da lei, che fa solo da tramite“.