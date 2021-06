Arnautovic: "Non temiamo l'Italia"

L’attaccante dell’Austria Arnautovic ha parlato così in vista dell’ottavo contro l’Italia: “Giocare a Wembley sarà fantastico, ma non saremo lì in vacanza e vedere lo stadio, ma per vincere la partita”.

“Sembra possa finire male quando ti dicono che nessuno segna all’Italia da undici partite, ma non ci deve importare: giocheremo contro una squadra eccezionale, di livello mondiale, le cui statistiche dicono tutto. Ma è una partita e non dobbiamo temerla. In 90′ può accadere di tutto. Quello che Bonucci e Chiellini hanno ottenuto insieme è incredibile, ma non ho paura di loro”.

OMNISPORT | 24-06-2021 20:52