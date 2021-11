Arriva il Sassuolo, Pioli annuncia il rientro di Maignan: "Gioca lui"

27-11-2021 15:31

Archiviata la fondamentale vittoria ottenuta sul campo dell’Atletico Madrid, che di fatto ha riaperto il discorso qualificazione agli ottavi di Champions League, il Milan torna a concentrarsi sul campionato. La compagine meneghina domenica pomeriggio ospiterà a San Siro il Sassuolo nel quindicesimo turno.

Stefano Pioli ha presentato la gara nella consueta conferenza stampa della vigilia, partendo dall”eroe di Champions’ Messias .

“Ha dimostrato di uno spezzone di gara di avere delle qualità, ma me lo sta dimostrando anche in tutti gli allenamenti. Per me è una bella storia, ma non una favola, perché lui ha le qualità per stare qui con noi. E’ un giocatore che ci darà soddisfazioni. Oggi ho fatto rivedere il suo goal alla squadra e questo perché è importante saper gestire bene la palla e riempire l’area e lui questo l’ha fatto molto bene”.

Il Milan recupererà un uomo importante per il Sassuolo.

“Maignan sta bene, ha iniziato a lavorare di nuovo con la squadra tra sabato e domenica. Ha fatto un’ottima settimana ed è pronto. Ha accelerato tantissimo perché ha una grande mentalità e domani giocherà lui. Tatarusanu ha svolto bene il suo compito in queste settimane e sono contento per lui. Anche Tomori sta meglio, ma non è pronto per il Sassuolo. Credo che possa essere convocato per mercoledì”.

Tra i giocatori pronti per il Sassuolo c’è anche Rafael Leao.

“Adesso sta bene. Non aveva recuperato da Firenze, dove aveva avuto i crampi, ma è pronto per giocare contro il Sassuolo”.

Pioli ha invitato il Milan a tenere alta la guardia dopo la vittoria di Madrid.

“Le squadre medie si accontentano dopo una grande partita e affrontano con superficialità la partita successiva, le grandi squadre invece approfittano del momento che stanno vivendo per metterci più energia e andare ancora più forte. Siamo ancora primi in classifica, ma abbiamo perso l’ultima partita. Domani avremo l’occasione per tornare a fare bene anche in campionato”.

Il tecnico rossonero ha commentato il sorteggio dei playoff Mondiali .

“Meglio affrontare Cristiano Ronaldo o Calhanoglu? Io tifo per l’Italia e ci sono tutte le qualità per qualificarsi ai Mondiali. Sono convinto che possiamo farcela, Mancini ha fatto un grande lavoro”.

Per Pioli sarà la prima partita dopo il rinnovo del contratto.

“Io e la società abbiamo le stesse ambizioni: vogliamo riportare il Milan dove merita. Vogliamo tornare ad essere competitivi per vincere lo Scudetto e in alto in Europa. Parliamo di un processo di crescita che andrà avanti con ragazzi bravi e di prospettiva”.

Il Milan è chiamato a ripartire in campionato.

“La nostra è una squadra che ha sempre mostrato un grande equilibrio. Sappiamo che contro la Fiorentina sono stati commesso degli errori, ma mercoledì abbiamo fatto bene, abbiamo giocato semplice e non abbiamo perso palloni banali. Dobbiamo continuare così e contro il Sassuolo servirà una prestazione di livello. Abbiamo partite ravvicinate e dobbiamo cercare di gestire al meglio ogni situazione. Mercoledì chi è entrato ha fatto benissimo, per noi non importa chi gioca, ma contano gli atteggiamenti”.

Con Giroud ai box, presto potrebbe arrivare il turno di Pellegri.

“Saprà farsi trovare ponto, si è sempre allenato e fisicamente sta bene. E’ un ragazzo intelligente”.

Pioli si è soffermato sulle condizioni di Bakayoko e Rebic .

“Bakayoko sta meglio. E’ arrivato in condizioni non ottimali, ma ha verticalità e fisicità. A centrocampo posso scegliere bene, ho tanti giocatori di livello e tutti scenderanno in campo, visto che le partite sono tante e ravvicinate. Per Rebic avremo tempistiche più precise man mano che gli esami andranno avanti”.

Sono in molti a chiedersi se questo Milan sia pronto per lo Scudetto.

“Vincere fa la differenza, lo stanno anche i miei giocatori. Stiamo cercando di fare un passo in avanti a livello di mentalità e tecnica. Io sogno di vincere al Milan”.

Pioli non ha escluso l’opzione Saelemaekers a sinistra.

“E’ importante avere giocatori duttili, perché si hanno più soluzioni. Con i cinque cambi poi, non basta più avere solo un ‘Piano B’”.

