Arrivabene attacca Verstappen

Il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene al termine del Gran Premio del Giappone attacca Max Verstappen dopo i contatti con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel: "Sia la squadra che i piloti hanno reagito molto bene senza certi piloti in pista che hanno danneggiato le vetture, il podio sarebbe stato alla nostra portata".

"In alcuni casi, l’arrabbiatura ci sta ma detto questo se ne discute e non significa avere problemi in squadra. Oggi le cose son fatte bene, la macchina andava alla grande nonostante i danni subiti. Il podio era alla portata, hanno lavorato bene sia la squadra che i piloti. La reazione d’orgoglio l’hanno avuta tutti quanti, la gara è stata interpretata bene. Sulle macchine c’erano delle parti mancanti, in quelle condizioni era difficile fare questa prestazione. Il giro veloce? A consolazione ru fess'. Lo spirito è quello di non mollare, mancano quattro gare, la situazione è difficile ma non abbasseremo la guardia. Le discussioni tra di noi generano soluzioni, il silenzio fa paura".

SPORTAL.IT | 07-10-2018 10:20