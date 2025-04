Arsenal-Psg, moviola: gol annullato e rigore negato ai Gunners, protesta anche Kvara

La prova dell’arbitro Vincic all’Emirates nell’andata delle semifinali di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto sloveno ne ha ammoniti 4

Quarantacinque anni, internazionale dal 2010, Vincic (connazionale del presidente dell’Uefa Ceferin), la scelta per Arsenal-Psg, è tra gli arbitri più stimati in Europa, ha arbitrato l’ultima finale di Champions ed era tra i candidati per dirigere la finale di Euro2024, che fu poi affidata a Letexier. Una curiosità: il 28 maggio 2020 fu coinvolto, suo malgrado, in una vicenda di sesso droga e armi. Vinčić ebbe la sola “colpa” di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, accettando un invito a pranzo in un casolare a Bjeljina, in Bosnia ed Erzegovina, quando la polizia fece irruzione ed arrestò circa 30 persone, tra cui proprio il direttore di gara sloveno. Una volta raccontata la sua testimonianza, fu subito rilasciato e ritenuto estraneo ai fatti. Di recente ha fatto però arrabbiare il Milan nella gara (poi vinta dai rossoneri) a Madrid contro il Real, soprattutto per il rigore fischiato a favore delle merengues. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Vincic con Arsenal e Psg

Vincic aveva diretto la stessa partita della fase a gironi (2-0 per i Gunners il 1° ottobre) ed aveva arbitrato ha arbitrato ancora una volta i parigini anche quando hanno ospitato il Milan nella fase a gironi 2023-2024 (finì con una vittoria per 3-0 del PSG)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Klančnik e Kovačič con Jug IV uomo, Borošak al Var e l’olandese Higler all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Trossard, Saka, Hakimi, Joao Neves.

Arsenal-Psg, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 10′: Trossard trattiene Hakimi e ferma la ripartenza del PSG. Poco dopo proteste di Kvaratskheila che cade in area nel tentativo di passare in mezzo in due, Vincic non ritiene scorretto il braccio allargato di Timber. Al 36′ proteste dell’Arsenal che chiede un rigore per un intervento di Neves su Merino che stava calciando a due metri da Donnarumma.

Al 43′ ammonito Saka per proteste, subito dopo giallo anche per Hakimi per un brutto intervento a metà campo. Al 46′ ammonito Joao Neves per una gomitata a Merino. Al 47′ segna Merino di testa su punizione di Rice, ma c’è fuorigioco. Il VAR annulla dopo un lungo check. ultimo episodio: Martinelli fa tunnel su Hakimi, lieve contatto: il fallo c’è, il secondo giallo no. Dopo il recupero Arsenal-Psg finisce 0-1.