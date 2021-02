Arsenal, un giocatore pronto all'addio: Juve e Milan alla finestra

Le squadre italiane, nonostante la crisi economica e i risultati altalenanti in Europa, rimangono attivissime sul mercato. In particolare, dall’Inghilterra arriva un indiscrezione su un possibile interessamento di Juventus e Milan per il difensore dell’Arsenal Hector Bellerin che, come riporta il “Mirror“, lascerà i Gunners a fine stagione.

I Tabloid britannici parlano apertamente di accordo tra lui e il tecnico Mikel Arteta per una separazione al termine della stagione sportiva 2020/2021, e dunque il giovane spagnolo sarà al centro di una vera e propria asta di mercato. Il terzino cresciuto nella cantera del Barcellona ha un contratto con l’Arsenal in scadenza nel 2023 e il prezzo del suo cartellino si aggira sui 28-30 milioni di euro.

Non una cifra proibitiva per Milan e Juventus, che comunque non avrebbero intenzione di sborsare tanto per un difensore. Il suo prezzo può quindi essere abbassato con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. I bianconeri, per esempio, avrebbero la possibilità di utilizzare la ‘carta’ Rabiot, che in Inghilterra danno da tempo nel mirino proprio dell’Arsenal.

OMNISPORT | 27-02-2021 14:45