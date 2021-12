Arteta esclude Aubameyang: out col Southampton per motivi disciplinari

11-12-2021 16:27

Pierre Emerick Aubameyang non prenderà parte alla sfida tra Arsenal e Southampton prevista per la sedicesima giornata di Premier League.

L’attaccante gabonese è stato escluso dai convocati dal tecnico dei Gunners Mikel Arteta per motivi disciplinari.

A svelarlo è stato lo stesso allenatore spagnolo nella consueta intervista che precede di qualche istante l’inizio del match.

“Aubameyang non ci sarà per motivi disciplinari. Abbiamo stabilito come club delle regole sulle quali non possiamo negoziare e quindi oggi non ci sarà”.

