Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 19 maggio 2025, tonfo Iga Swiatek e Paolini in Top 5. Anna Kalinskaya scende

La bielorussa sempre in testa alla classifica mondiale aggiornata di fatto al 5 maggio, mentre la nostra Paolini riesce a guadagnare una posizione grazie a Madrid

Nulla cambia, tutto muta. Nel panta rei della stagione tennistica, entrata nel pieno dei tornei sulla terra battuta, gli Internazionali di Roma edizione 2025 rimarranno determinanti per via della caduta di Iga Swatek in classifica e per la risalita di Jasmine Paolini che ha vinto titolo nel singolare e nel doppio. Aryna Sabalenka consolida l’era sotto il segno della tigre bielorussa mentre la rivale polacca crolla nel ranking, dopo l’esito delle due settimane romane con una splendente Paolini che ha dominato il torneo e sancito il ritorno in Top 5.

I temi di questa classifica – posto il caso Swiatek – riguardano l’ascesa di Coco Gauff che diventa 2° e la risalita al 3° posto di Jessica Pegula. Dietro l’azzurra e Iga. A completare le prime dieci posizioni la russa Mirra Andreeva, Madison Keys, Zheng, Navarro e Badosa che chiude. Interessante capire se il lieve peggioramento di Anna Kalinskaya troverà conferma più avanti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classifica WTA 19 maggio post Roma: Sabalenka 1°

Non ha brillato come era stato annunciato, ma non manca l’obiettivo fondamentale che poi si riassume nel mantenersi saldamente in vetta alla classifica WTA. Aryna Sabalenka non delude da questo punto di osservazione e si conferma la più forte, dopo gli Internazionali 2025 e quel che la terra rossa di Roma ha suggerito.

Diverso il discorso per Iga Swiatek che ha ceduto lo scettro a Jasmine Paolini che diventa regina degli Internazionali e scrive il suo nome nell’albo d’oro del torneo proprio subito dopo la polacca che scivola in 5° posizione, alle spalle dell’azzurra. Quando dicevamo che dalla squalifica aveva perso quella mentalità – non certo i colpi e il talento – sapevamo che sarebbe arrivato anche questo momento: quello dei punti e del ricalcolo anno su anno.

Al suo posto, la pur criticata Coco Gauff, molto attesa a Roma, e favorita alla vigilia sconfitta in finale dalla nostra azzurra. A completare il podio la statunitense Jessica Pegula che recupera posizione e punti.Immediatamente dietro, ai piedi del podio, Jasmine Paolini la quale risale alla 4° posizione e si conferma nella Top 5.

A seguire Swiatek (5°), Mirra Andreeva (6°), Keys (7°), Zheng (8°), Navarro (9°) e Badosa (10°).

Paolini 4°, operazione riuscita

Facciamo due calcoli, per rendere ancora più chiaro il cambio a cui sta andando incontro Paolini con il ranking aggiornato con questa classifica. L’azzurra, infatti, a Roma lo scorso anno era uscita al secondo turno, dopo il bye avuto al primo, incassando appena 10 punti, che ha scartato lunedì 19. Con la vittoria conquistata e i relativi punti, eccola salire fino alla 4° posizione.

In ascesa anche Coco Gauff, Pegula, Mirra Andreeva che rimane una possibile rivale da non sottovalutare. Dietro alla russa ci sono Zheng, Navarro e Badosa che a Roma non ha potuto giocare a causa di problemi alla schiena. Madison Keys è dietro alla russa e ha perso così una posizione.

Fonte: ANSA

Jasmine Paolini

Il crollo di Iga Swiatek

Uno snodo cruciale, a questo punto della stagione tennistica è diventato Roma che ha sancito la crisi, e il tonfo, che ha interessato l’ex numero 1 della classifica WTA Iga Swiatek. Dal vertice del ranking al 5° posto complice l’ammanco dei punti che aveva accumulato fino a questo torneo, vinto nel 2024, che definisce la reale e concreta profondità della difficoltà della campionessa polacca che ha registrato una flessione dall’ottobre scorso.

Di certo, lo stop forzato e le difficoltà di ripresa, combinate con le pressioni subite da Iga non hanno giovato affatto alla polacca che ha perso anche la 2° posizione e che dovrà ripartire da questa situazione.

Top 10 del 19 maggio, Paolini 4°

Come spiegato sopra e in vista del prossimo aggiornamento, siamo in grado di affermare che la classifica WTA ai massimi vertici è stravolta letteralmente rispetto alla scorsa settimana (va considerato poi il caso Badosa). Ecco l’ultimo ranking effettivo aggiornato al 19 maggio 2025:

Aryna Sabalenka 10638 Coco Gauff 6863 Jessica Pegula 6243 Jasmine Paolini 5865 Iga Swiatek 5838 Mirra Andreeva 4986 Madison Keys 4674 Quinwen Zheng 4368 Emma Navarro 3831 Paula Badosa 3641

La classifica completa e aggiornata all’ultimo torneo è qui.

Anna Kalinskaya ancora nella Top 30

Agli Internazionali di Roma Anna Kalinskaya, vincitrice di Madrid in doppio dopo l’uscita di scena nel singolare ad opera di Madison Keys, non ha inciso. A fronte della finalissima dell’ex compagno, l’effetto Sinner è definitivamente sfumato e per lei la scivolata in classifica ammonta a due posizioni.

Fonte: ANSA

Anna Kalinskaya

In estrema sintesi, Anna da 28esima finisce 30esima ai limiti, dunque, della Top 30, con quel che ne viene a titolo di tornei e risultati individuali

Anna, agli Internazionali, non ha brillato affatto e questo ha avuto i suoi impatti. Secondo la classifica live, questa posizione dovrebbe essere confermata a valle dello stesso Masters 1000.