Aryna Sabalenka numero 1 classifica WTA 2 dicembre dopo caso Swiatek, Jasmine Paolini 4°. Calma piatta Anna Kalinskaya

Lo tsunami scaturito dalla squalifica per doping inflitta a Iga Swiatek come cambia la classifica? Ancora in vetta la nuova numero 1, la tigre bielorussa. Jasmine Paolini si gode il 4°

In questo finale di stagione non ci figuravamo di certo un simile epilogo, con lo scossone finale determinato dalla squalifica di un mese inflitta a Iga Swiatek, attuale seconda posizione della classifica mondiale ed ex numero 1. Con la vittoria meravigliosa dell’Italia alla Billie Jean King Cup 2024 e lo stop inflitto alla polacca, questa classifica WTA aggiornata a lunedì 2 dicembre 2024 riflette ancora una situazione stabile, stazionaria che non risente dello stop.

Al vertice rimane Aryna Sabalenka, al 1° posto ormai da lunedì 21 ottobre, davanti a Swiatek e Coco Gauff mentre Jasmine Paolini si gode il bellissimo novembre che si è appena messa alle spalle.

Nuova classifica WTA 2 dicembre 2024: Sabalenka 1°

Non sarebbe possibile rimanere indifferenti rispetto a quanto avvenuto e di dominio pubblico. Iga Swiatek è stata fermata per doping e ciò non può essere un particolare trascurabile, ma c’è da ribadire che lo stop risalirebbe al mese compreso tra il 12 settembre e il 4 ottobre. Quel che leggiamo adesso, dunque, dovrebbe risentire ma solo in parte per via della già mancata partecipazione della polacca.

La classifica aggiornata a lunedì 2 dicembre esprime un concetto già esternato, la scorsa settimana: calma piatta. Ripetizione fotocopia della situazione precedente per ovvi motivi. E che ribadiscono il primato di Aryna Sabalenka, la tigre bielorussa, nel ranking WTA. Dietro di lei, dunque, Swiatek con la neo vincitrice delle Finals a occupare il 3° posto, Gauff.

Subito dopo la statunitense, figura la prima italiana del ranking, Jasmine Paolini, al suo best ranking da quando è pro, e reduce dalla pausa che si è concessa alle Maldive dopo i successi raccolti a Malaga nella Billie Jean King Cup 2024.

Sono appena 4 i punti che la dividono dalla cinese, in ascesa in questi mesi conclusivi del 2024: Qinwen Zheng è davvero a un soffio dalla tennista toscana, appena 4 punti.

Primato della tigre bielorussa

Ora che sappiamo la ragione che ha costretto la polacca alla sosta, capiamo come la strategia di Sabalenka sia stata concreta, pragmatica e la tigre abbia saputo approfittare delle settimane di stop inflitte a Swiatek che ha perso il primato nel ranking femminile.

La tigre bielorussa ha mancato l’appuntamento con le Finals, ma non con la vetta del ranking che rimane di sua proprietà. Parliamo dei punti accumulati: Sabalenka è a 9416 contro i 8370 di Iga, visto e considerato il momento del tennis femminile.

Top ten confermata

Senza ulteriori tentennamenti, derivanti dall’assenza di tornei in grado di regalare punti in questi sette giorni, eccovi la classifica e relativo punteggio delle tenniste che occupano le prime dieci posizioni con l’azzurra Paolini confermata in 4° posizione, suo best ranking anche nella settimana del 2 dicembre:

Aryna Sabalenka 9416 Iga Swiatek 8370 Coco Gauff 6530 Jasmine Paolini 5344 Qinwen Zheng 5340 Elena Rybakina 5171 Jessica Pegula 4705 Emma Navarro 3589 Daria Kasatkina 3368 Barbora Krejcikova 3214

Come si evince dai punti accumulati, la forbice tra Jasmine e la cinese si riduce davvero a 4 punti. All’avvio del 2025 sarà determinante, per difendere questo risultato, l’avvio di Paolini e come affronterà il primo torneo del Grande Slam in calendario, gli Australian Open.

Anna Kalinskaya, calma piatta nel ranking

Passiamo alla situazione che riguarda, infine, anche un’altra protagonista con contributo attivo, fuori dai campi di gioco. La tennista russa Anna Kalinskaya, divenuta nota per la sua relazione con il fresco vincitore delle ATP Finals 2024 e della Coppa Davis con l’Italia Jannik Sinner con il quale starebbe vivendo una pausa di riflessione, non si sposta dalla posizione numero 14.

Non si tratta del suo best ranking, ma si tratta comunque di una lodevole collocazione in vista della stagione alla quale si sta preparando a Miami, assistita soprattutto sul piano atletico e preparatorio.

La vacanza di Paolini

Tornando a Jasmine, la campionessa toscana si è concessa una pausa alle Maldive con l’amica e compagna di doppio Sara Errani (che potrebbe dedicarsi anche al padel) per recuperare le energie mentali e fisiche della stagione 2024.

Le soddisfazioni sono state enormi, ammettiamolo: Olimpiadi di Parigi, Billie Jean King Cup e best ranking tornando ai risultati centrati da Paolini in questa stagione con il grande supporto del suo coach, Renzo Furlan, uno dei migliori del circuito.

Adesso testa e fisico sono ai prossimi obiettivi del 2025: in primis il primo appuntamento con il Grande Slam in programma a gennaio. L’Australian Open è solo l’inizio, come dicevamo. Da Paolini abbiamo imparato ad aspettarci di tutto, compreso ancora un miglioramento.