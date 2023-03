Aryna Sabalenka si sfoga: "Mi odiano senza motivo"

La tennista bielorussa nel mirino delle colleghe per la guerra in Ucraina

22-03-2023 13:22

La guerra in Ucraina continua ad avere riflessi nel mondo dello sport. A sfogarsi nelle ultime ore è stata la finalista di Indian Wells e numero 2 del mondo Aryna Sabalenka, finita nel mirino delle colleghe tenniste perché bielorussa.

“Ho spesso fatto esperienza di haters sui social dopo una sconfitta, ma non mi era mai capitato di dover affrontare così tanto odio negli spogliatoi del tennis. Eppure non ho fatto nulla”, ha sbottato la Sabalenka a Miami, a margine del torneo WTA 1000 in Florida.

La bielorussa non riesce a spiegarsi il comportamento delle sue colleghe e dei loro staff: “Mi è capitato di avere strane conversazioni. È stato davvero difficile capire che ci sono così tante persone che mi odiano senza motivo. Ho avuto colloqui che non definirei vere e proprie liti, ma davvero dure: non dico con le altre giocatrici, ma con il loro staff sì… E’ stata dura, anche se ora va un po’ meglio”.