Ascoli, arriva il Lecce per sfatare due tabù

Scontro d’alta classifica al “Del Duca” dove per l’ottava giornata di Serie B saranno di fronte Ascoli e Lecce, rispettivamente quinta e quarta forza del campionato, separate da appena un punto (13-14). I salentini sono reduci da quattro vittorie consecutive, nelle quali hanno subito solo tre reti, mentre i bianconeri vogliono sfatare il tabù contro le big dopo le sconfitte contro Benevento e Brescia.

Nei 18 precedenti in Serie B il bilancio è di sette vittorie per i bianconeri, cinque pareggi e sei successi giallorossi. I marchigiani hanno rimediato solo due sconfitte nelle nove sfide casalinghe contro i pugliesi in cadetteria (sei vittorie e un pareggio), arrivate però in due dei tre incroci più recenti.

Dopo la vittoria all’esordio contro il Cosenza, l’Ascoli ha perso le due successive gare interne in questo avvio di Serie B; il club bianconero non colleziona tre ko casalinghi di fila nella serie cadetta dall’aprile 2013.

Nessuna squadra ha segnato più reti dell’Ascoli nel primo quarto d’ora del secondo tempo finora in questa Serie B (tre, al pari di Brescia e Cittadella), periodo di gioco durante il quale il Lecce ha subito più gol (tre su sette totali, record in percentuale nel campionato in corso).

Tra i giocatori attualmente in rosa al Lecce, Massimo Coda è quello che ha segnato più gol all’Ascoli in Serie B: tre, con le maglie di Salernitana e Benevento.

