Ascoli: Sabiri è diventato un rebus

Alla fine Abdelhamid Sabiri, fantasista tedesco di origine marocchina, è rimasto ad Ascoli.

Il giocatore era stato richiesto in estate da club di serie A come Cagliari, Genoa, Sampdoria e Salernitana, ma alla fine non è mai stato affondato il colpo, anche a causa delle elevate richieste dell’Ascoli. Sul giocatore si è mosso con forza l’Al-Taawon, club di massima serie dell’Arabia Saudita, ma alla fine l’affare non è andato in porto. È stato proprio questo il pomo della discordia tra l’Ascoli e Sabiri. Il calciatore, allettato da un ricco ingaggio, ha spinto fino all’ultimo per la pista araba, mentre l’Ascoli ha declinato ogni proposta.

Tre opzioni – Per Sabiri adesso ci sono tre ipotesi. La prima è quella di cerca una squadra in campionati dove il mercato è ancora aperto, oppure restare ai margini della rosa in attesa di novità a gennaio. La terza ipotesi è quella del reintegro in squadra, con Sabiri che diventerebbe così l’ultimo rinforzo per l’Ascoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport

OMNISPORT | 06-09-2021 12:19