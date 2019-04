Ascolti record per Juventus-Ajax

Ascolti sempre al top per la Champions League in esclusiva su Sky Sport: mercoledì, dalle 21, Juventus-Ajax ha raccolto davanti alla tv 2.753.918 spettatori medi, con il 10,8% di share e 4.618.914 spettatori unici. È la seconda partita più vista di sempre su Sky tra squadre di club: risultato in linea con Juventus-Atletico Madrid dello scorso 12 marzo, seguita da 2.939.504, da record.

Sempre seguitissimo anche “Champions League Show”, con Ilaria D’Amico e i suoi ospiti: 882.008 spettatori medi per il pre partita e 1.416.377 per il post gara.

SPORTAL.IT | 17-04-2019 13:33