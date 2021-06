Ashley Young da 'ritorno al futuro': ufficiale all'Aston Villa

Veloce sulla fascia: direzione? ‘Ritorno al futuro’: Ashley Young ha scelto la sua prossima destinazione. Un tuffo nel passato per l’esterno inglese che, in scadenza a fine giugno con l ‘Inter , ritornerà dalle parti del Villa Park per vestire nuovamente la maglia dell’ Aston Villa .

Una scelta di cuore che lo riporta indietro nel tempo, a quando il suo nome era legato indissolubilmente alla maglia dei Villans : cinque stagioni tra il 2007 (arrivato a gennaio dal Watford , squadra a cui è stato accostato negli scorsi giorni) e il 2011, con 190 presenze e 37 reti in Premier League, Europa League (in parte UEFA) e coppe di lega.

Poi l’esperienza al Manchester United , caratterizzata, in particolare, dalla vittoria in Premier nel 2013 e in Europa League nel 2017: torna anche e soprattutto dopo aver conquistato lo Scudetto all’Inter , da elemento comunque importante in diversi momenti delle due stagioni vissute in nerazzurro sotto la guida di Antonio Conte .

Il giocatore inglese ha sostenuto le visite mediche , dopo aver definito l’accordo con il club. Ritrova un Aston Villa che ha concluso all’undicesimo posto lo scorso anno, ma che con Dean Smith sta crescendo sulla strada tattica del 4-3-3: Ashley Young, 36 anni a luglio, è pronto a sorprendere nuovamente, dopo 10 anni, ma come sempre sulla fascia.

OMNISPORT | 17-06-2021 20:24