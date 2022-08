05-08-2022 15:13

Un asse di mercato diventato incandescente nelle ultime ore. Due big di Serie B come Genoa e Venezia stanno trattando per tre profili che potrebbero cambiare casacca nei prossimi giorni. Le due dirigenze hanno entrambe un grande obiettivo in mente e per raggiungerlo potrebbero accontentarsi a vicenda inserendo i propri profili desiderati in un’unica grande trattativa.

Il Venezia vuole puntare tutto su Antonio Candela, difensore classe 2000 lo scorso anno in prestito al Cesena in Serie C: in 27 presenze il terzino destro è andato in gol 4 volte, convincendo il Venezia a voler tentare l’acquisto del calciatore. I veneti sono disposti a mettere sul piatto il cartellino di Mattia Aramu, trequartista classe 1995 che corrisponde a un profilo che i rossoblù stanno cercando da tempo per affiancare il nuovo acquisto Coda. Occhio poi ad altre trattative potenzialmente scollegate: il Venezia vorrebbe fare un tentativo per Kelvin Yeboah, attaccante italo-ghanese che potrebbe approdare in laguna. Più defilato invece il profilo di Gabriel Charpentier, sempre di proprietà del Genoa.

