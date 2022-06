Assen, Bagnaia: "Siamo davvero forti". Bezzecchi senza parole

26-06-2022 15:20

Pecco Bagnaia trionfa ad Assen e sale così in quarta piazza nella classifica generale dei piloti. La distanza dal leader Quartararo però resta di 66 punti, col francese che in Olanda ha raccolto zero punti.

Queste le parole del pilota della Ducati al termine della gara: “È stata una gara molto lunga. La prima volta che ho guardato il conto dei giri, ne mancavano ancora 24 e mi sembravano davvero troppi. In ogni caso sono estremamente felice , dopo due gare molto complicate in cui eravamo competitivi ma in cui non avevamo ottenuto risultati”, racconta il piemontese ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia adesso ha più convinzioni: “Abbiamo fatto un lavoro eccezionale e non è stato semplice. Aveva cominciato a piovere verso metà gara e mi sono spaventato, però alla fine vincere qui vuol dire che siamo davvero molto forti “, aggiunge il ducatista.

Ottimo secondo posto per Marco Bezzecchi e la sua desmosedici del team Mooney VR46: ” Non ho parole , è stato fantastico e il team ha fatto qualcosa di incredibile. Il risultato è per loro, per la famiglia e tutti coloro che mi sostengono. Posso andare in vacanza felice”, ha concluso il pilota azzurro.