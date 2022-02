Atalanta, Boga: "Oggi ci siamo riscattati"

Il numero 10 dell’Atalanta Jeremie Boga, arrivato da poco dal Sassuolo, commenta il successo della Dea al Gewiss Stadium contro i greci dell’Olympiacos. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

“Oggi era molto importante vincere, eravamo in casa e in questo periodo nonostante il buon gioco i risultati non sono arrivati, ma oggi ci siamo riscattati. L’obiettivo anche ad Atene sarà vincere, la nostra squadra gioca un calcio offensivo e cercheremo di andare lì e passare il turno. L’ambientamento procede bene, la squadra mi ha accolto e sono contento di giocare qui”.