Sassuolo rimontato, Dionisi sbotta: "Non lamentarsi non paga"

13-02-2022 21:23

Il Sassuolo allunga a quattro partite la striscia senza vittorie, facendosi rimontare al 94′ dalla Roma che strappa il 2-2 al “Mapei Stadium” grazie a un gol di Bryan Cristante.

Nel post-partita, intervistato da ‘Dazn’, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi ha recriminato per la direzione arbitrale di Guida e in particolare sull’espulsione di Gian Marco Ferrari al 32′ del secondo tempo:

“Mi sarebbe piaciuto giocare in undici fino alla fine, poi il commento sulla gestione della partita lo lascio agli addetti ai lavori. Forse però non lamentarsi mai non è la strategia giusta. La Roma aveva giocato martedì e noi siamo una piccola squadra rispetto a loro, ma ai ragazzi posso solo fare i complimenti. Siamo stati molto bravi nell’1-1 e poi ad andare in vantaggio. In undici contro undici l’avremmo vinta e stavamo rischiando di vincerla anche in dieci contro undici. Purtroppo non siamo una squadra fisica e ci capita di perdere lucidità, dobbiamo sempre metterla sul piano del gioco e non sempre ci riusciamo”.

Dionisi ha poi parlato delle difficoltà legate agli alti e bassi di una squadra giovane: “Noi abbiamo scelto di fare giocare sempre i nostri giovani, anche nelle difficoltà e di dare loro fiducia. Mi ritengo fortunato ad avere tanti ragazzi forti, ma vanno gestiti”.

OMNISPORT