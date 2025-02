Atalanta-Bologna, Gasperini nei guai per gli infortuni: con Lookman e Scamacca fuori finisce la gara senza attaccanti

Nel quarto di finale di Coppa Italia il tecnico ha sostituito Retegui e De Ketelaere sullo 0-0 senza inserire punte di ruolo. E Percassi annuncia: “Stagione finita per due giocatori”

Nel quarto di finale di Coppa Italia perso contro il Bologna l’Atalanta ha iniziato a fare i conti con gli infortuni a raffica che hanno colpito la propria rosa: sullo 0-0 Gasperini ha sostituito Retegui e De Ketelaere con Brescianini e Samardzic, lasciando la squadra senza punte di ruolo. Intanto il presidente Percassi ha annunciato che la stagione è da considerarsi finita per Scamacca e Scalvini.

Atalanta, quanti infortuni a gennaio

La profondità della rosa era stato uno dei punti di forza dell’Atalanta nella prima parte di stagione: dopo il mercato di gennaio, però, la squadra nerazzurra si scopre incredibilmente corta. Non è colpa della campagna acquisti, che anzi ha portato in dote un trequartista come Daniel Maldini, ma degli infortuni: quelli di Scamacca e Lookman, in particolare, hanno lasciato sguarnito il reparto offensivo. E così Gasperini si è ritrovato a corto di soluzioni nel quarto di finale di Coppa Italia di stasera perso per 1-0 contro il Bologna al Gewiss Stadium.

Atalanta, Gasperini senza punte nel secondo tempo

Il tecnico dell’Atalanta ha iniziato la partita con Pasalic in appoggio a Retegui e De Ketelaere, ma col punteggio fermo sullo 0-0 Gasperini ha fatto uscire entrambi gli attaccanti a sua disposizione: l’italo-argentino al 59’ per Samardzic, il belga al 67’ per Brescianini. Gasp ha poi inserito anche il nuovo arrivo Maldini – di certo non un centravanti puro – per Pasalic: di fatto, l’Atalanta ha giocato gli ultimi 25 minuti senza una prima punta di ruolo.

Atalanta, Gasperini spiega le sostituzioni di De Ketelaere e Retegui

Nel post partita Gasperini ha spiegato la sua scelta, indicandola come necessaria. “Abbiamo solo De Ketelaere e Retegui perché Lookman è fuori ed ora è arrivato Maldini – le parole di Gasp – . Noi giochiamo ogni 3 giorni e gli attaccanti non possono giocare così tanto. Questo riguarda tutte le squadre: con le 5 sostituzioni, sono rari i giocatori offensivi che giocano l’intera gara“.

Atalanta, stagione finita per Scamacca e Scalvini

Nelle prossime partite, o almeno fino al ritorno di Lookman, Gasperini dovrà continuare ad adottare questa strategia. Il nigeriano tornerà a disposizione all’incirca tra un mese, mentre per Scamacca la stagione è ormai considerata finita: lo ha ammesso anche il presidente dell’Atalanta Percassi, accomunando il destino dell’attaccante a quello del difensore Scalvini.

“Scamacca e Scalvini verranno operati – ha detto Percassi – ed è un grandissimo dispiace per noi perché perdiamo per lungo tempo due ragazzi che potevano darci una grossa mano e non se lo meritavano. Torneranno più forti di prima, li aspettiamo anche se sappiamo che li rivedremo a disposizione del mister solo dall’anno prossimo”.