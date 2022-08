Atalanta, colpo a sorpresa: in arrivo Soppy dall'Udinese

16-08-2022 09:03

L’Udinese rivoluziona il parco degli esterni bassi. Nel breve e nel lungo periodo. Dopo la cessione di Destiny Udogie al Tottenham, definita prima dell’inizio del campionato, ma che si concretizzerà la prossima estate dopo che l’ex Verona avrà disputato una stagione in prestito in bianconero, sono avviate le trattative per la cessione all’Atalanta di Brandon Soppy.

Il francese classe 2002, che aveva ereditato la maglia da titolare dopo la partenza di Nahuel Molina direzione Atletico Madrid, è a un passo dal trasferimento a Bergamo per circa 9 milioni di euro: le società sono al lavoro per definire i dettagli dell’operazione e l’ex Rennes, a Udine dal 2021, potrebbe essere a disposizione di Gian Piero Gasperini già per la seconda giornata di campionato che vedrà la Dea affrontare il Milan, curiosamente lo stesso avversario che Soppy ha incontrato con l’Udinese alla prima giornata, risultando protagonista del controverso episodio del rigore per il contatto con Calabria dal quale è scaturito il momentaneo 1-1 dei rossoneri nella gara che ha aperto la Serie A 2022-’23.

Con la cessione di Soppy l’Udinese dovrebbe promuovere l’irlandese di origini nigeriane Festy Ebosele come titolare della fascia destra con Adam Masina come rincalzo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE