L'Atalanta crede nello scudetto, i numeri paradisiaci della Dea

05-12-2021 09:03

Con la vittoria al Maradona ai danni del Napoli (3-2), l’Atalanta si è iscritta ufficialmente alla lotta per lo scudetto. La squadra di Gian Piero Gasperini continua a macinare vittorie e a correre il doppio degli altri.

Atalanta, tante vittorie esterne

La Dea è una macchina quasi perfetta. La vittoria ai danni del Napoli di Luciano Spalletti è la quinta consecutiva lontano da Bergamo. Si tratta della seconda volta, in tutta la sua storia, che gli orobici vincono cinque partite esterne (era già accaduto nel luglio del 2020). Da notare che, prima di vincere in rimonta contro i partenopei, l’Atalanta aveva espugnato l’Allianz Stadium di Torino, battendo la Juventus per 1-0. Le altre vittorie esterne sono arrivate con Empoli, Sampdoria e Cagliari.

Atalanta, l’importanza di Duvan Zapata

Duvan Zapata è ormai uno degli attaccanti più completi che ci siano in circolazione. Il possente centravanti nerazzurro è già arrivato in doppia cifra di gol in questa stagione (nove in campionato e due in Champions League). Da quando gioca con la casacca dell’Atalanta (stagione 2018/19), è sempre andato in doppia cifra di reti (suo record, alla prima annata, con 28 totali). In 147 partite con l’Atalanta, ha segnato 77 reti. In questo momento, è decisamente on fire. In particolare, si esalta quando vede il Napoli. Il colombiano ha preso parte a sei reti nelle sue ultime sei sfide contro il Napoli in Serie A, grazie a tre gol e tre assist. Non solo Duvan Zapata. L’Atalanta ha tante altre armi offensive, come Ruslan Malinovskyi (in gol contro il Napoli). Dal suo esordio in Serie A nell’agosto 2019 solo Lionel Messi (18) ha segnato più gol da fuori area di Ruslan Malinovskyi (13) nei maggior cinque campionati europei.

Atalanta da scudetto e con l’obiettivo ottavi di Champions

La classifica della Serie A vede, al momento, quattro squadre raccolte in soli quattro punti. Il Milan capolista ne ha 38, a soli quattro punti di distanza l’Atalanta (34). Curiosamente, le uniche due sconfitte in campionato sono arrivate in casa, con Fiorentina e Milan. La Dea non perde dallo scorso 3 ottobre. Da due mesi, sta mantenendo un ritmo scudetto. Ora, all’orizzonte, il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Mercoledì la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Villarreal (2-2 la gara dell’andata), gara chiave per continuare l’esperienza nell’Europa che conta. L’Atalanta non vuole tralasciare nulla e continuare a vincere e convincere, sia in Italia che in Europa.

Atalanta da sogno, i numeri in brevi

* 5 – Le vittorie esterne consecutive dell’Atalanta

* 11 – Le reti di Zapata in stagione

* 13 – I gol da fuori area di Malinovskyi

* 34 – I punti dell’Atalanta in questo campionato

* 63 – I giorni dall’ultima sconfitta in campionato

* 77 – Il totale delle reti di Zapata con l’Atalanta

OMNISPORT