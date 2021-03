Atalanta, Gasperini: "Arrivati segnali confortanti"

Gian Piero Gasperini, con la vittoria per 3 a 1 sullo Spezia porta a casa i tre punti e riaggancia al terzo posto la Juventus.

L’allantore al termine del match ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Segnali molo confortanti, martedì sarà un’altra partita. Questa sera era una partita difficile perché lo Spezia occupa tutto il campo ed è difficile da prendere. Sbloccato il risultato, è diventata una partita più agevole”.

Inevitabile il pensiero alla partita di Champions League: “Non andiamo là a fare una passeggiata. È un risultato difficile da ribaltare però visto che all’andata abbiamo fatto una partita di sofferenza e non ci siamo potuti confrontare undici contro undici, vediamo come andrà questa partita. Siamo orgogliosi e felici di andare a giocare a Madrid con una qualificazione che non è ancora compromessa. Ho già in testa una formazione e dobbiamo pensare di giocarla con 15 giocatori. Dobbiamo essere in gara nei minuti finali, è il nostro obiettivo”

