Atalanta, Gasperini: "Contro la Roma voglio vedere personalità"

17-09-2022 19:53

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa per preparare la partita di Bergamo contro la Roma, in programma domani e valida per la settimana giornata di Serie A 2022/2023.

Dopo aver alternato un pareggio e una sconfitta in sette gare interne di campionato contro l’Atalanta (4N, 3P), la Roma ha vinto la più recente, lo scorso 5 marzo; nel periodo, dal 2015 in avanti, i giallorossi hanno perso più partite casalinghe di Serie A solamente contro il Napoli (quattro).

Queste le parole del Gasp:

“In questa stagione non ci siamo mai messi obiettivi, trovarsi primi dopo sei partita é un grande traguardo, ed è davvero merito di questi calciatori, ma siamo solamente all’inizio. È un torneo complicato, tutto da capire, dove le big si sono rinforzate in maniera significativa. Pure le altre squadre si sono avvicinate parecchio. Contro la Roma sarà un bell’esame, dopo la pausa di novembre avremo le idee più chiare e saprevo meglio la forza di questo campionato”.

Una parola poi anche sulla gara durissima contro la Roma:

“Con la Roma desidero vedere personalità, la maniera giusta di stare in campo, abbiamo avuto conferme, vedremo la condizione fisica contro una formazione che ha valori importanti e con quale qualità riusciremo a giocare. Le rose rispetto all’anno scorso sono un po’ cambiate. Dybala ha portato una qualità enorme. Per me rappresenterà un test formidabile per le nostre ambizioni”.