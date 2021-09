Atalanta, Gasperini: "La Fiorentina nelle prime 8 ci sta tutta"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Italiano. L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro la Fiorentina; i nerazzurri non sono mai arrivati a quattro successi di fila contro i viola (tre anche nel 1942).

Queste le sue parole:

“Praticamente ieri è stato il primo giorno per tanti giocatori di rientro dalle Nazionali. Ma tutte le squadre sono state penalizzate. Chi più, chi meno. Però, superata questa questione, concentriamoci sulla Fiorentina. Adesso si entra, finalmente, nella stagione. Noi abbiamo bisogno di giocare, lo abbiamo fatto poco ultimamente […] Zapata farà parte della squadra. Secondo me sta bene, si sta allenando con la squadra. Chiaramente rispetterò la sua condizione, farà parte della squadra ma non so se dall’inizio o partirà dalla panchina. Gosens lo vedo oggi, giocando ogni tre giorni c’è il rischio, ma sono contusioni”.

Sulla Fiorentina, che ha vinto l’ultima gara di Serie A contro il Torino e potrebbe infilare due successi consecutivi in un singolo campionato di Serie A, per la prima volta da agosto 2020:

“Ci sta tutta nelle prime otto, ha mantenuto Vlahovic. Ha aggiunto dei giocatori molto importanti. È giusto che abbia ambizioni. La società ha dimostrato che vuole riprendersi il posto che gli abbiamo portato via noi. Ha aggiunto giocatori molto importanti, è giusto che abbiano ambizioni per tornare nei posti in cui sono sempre stati. Domani sarà una bella partita, arriva un po’ raffazzonata nei tempi della preparazione, ma è inutile che ci attacchiamo a questa roba”.

OMNISPORT | 10-09-2021 14:03