Atalanta, Gasperini non parla per protesta: Marino attacca gli arbitri

Il dg nerazzurro: "Sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno 12/13 episodi hanno compromesso la nostra corsa per l'Europa".

04-02-2023 23:47

Scontento dell’arbitraggio, Gasperini ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Questa l’ammissione del dg dell’Atalanta Marino dopo il ko col Sassuolo: “In questo momento il clima non è sereno. Sono comparsi i fantasmi dello scorso anno, quando nel girone di ritorno 12/13 episodi hanno compromesso la nostra corsa per l’Europa. Peccato, perché nel girone d’andata c’è stata una crescita a livello arbitrale, con il giusto valore attribuito al tackle ad esempio. Oggi abbiamo fatto due passi indietro. E questo a parte il rosso, ci sono stati troppi gialli senza senso”.

L’Atalanta ha molto protestato per l’espulsione di Maehle: “Ci è sembrato di vedere un arbitraggio dello scorso anno, teso ad analizzare il piccolo tocco. Vorrei che il metro del girone d’andata fosse confermato. Sempre all’andata il minutaggio è stato di 63′, un record, stavolta non si può dire la stessa cosa. L’arbitro era lo stesso, ma ha cambiato atteggiamento”.