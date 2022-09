Atalanta, Gasperini: "Speriamo di rimanere primi a lungo"

05-09-2022 21:19

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa dopo il successo per 2-0 contro il Monza che vale agli orobici il primo posto in Serie A dopo 58 anni.

L’Atalanta è prima in classifica in solitaria dopo cinque o più partite stagionali per la prima volta nella sua storia in Serie A. Queste le parole del Gasp:

“Abbiamo rischiato all’inizio, ma dopo siamo usciti alla grande. Non è mai capitato nella storia dell’Atalanta di trovarsi primi da soli in classifica, è un premio per questi ragazzi ed è una cosa davvero speciale per noi e per la gente. Speriamo di farla durare più a lungo possibile. I tifosi possono godersi questo momento straordinario, noi siamo consapevoli del lavoro che c’è da fare e prepararci per sostenere le prossime gare. Abbiamo anche molte variabili che funzionano, serve continuare a crescere dato che abbiamo tanti margini. Ha fatto gol Hojlund oggi, Soppy ha fatto un’ottima partita, come Ederson e Lookman poi c’è il gruppo storico”.