Atalanta, Gasperini: "Vittoria meritata"

27-10-2021 21:13

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato subito dopo la vittoria della Dea contro la Sampdoria nella decima giornata di Serie A. L’Atalanta ha segnato 38 gol in trasferta in Serie A dall’inizio del 2021; solo Milan e Napoli (39) hanno fatto meglio in questo intervallo temporale nel torneo.

Queste le parole di Gasperini:

“Il calcio è così, l’ultimo gol di domenica ci è costato due punti, oggi abbiamo segnato all’ultima azione, ma è stata una prova meritata. Siamo stati tutti bravi, anche perché abbiamo preso gol presto. La reazione è stata di assoluta qualità, non era facile ribaltarla. Nel secondo tempo abbiamo sprecato occasioni per chiuderla. I difensori e centrocampisti si sono esaltati, ma anche davanti abbiamo fatto bene”.

Dopo di che anche la situazione infortuni:

“Speriamo di recuperare almeno Demiral e Toloi, speriamo che sabato saranno pronti. Palomino era diffidato, quindi avrebbe saltato la prossima. Lui è uno di quelli che le ha giocate tutte ultimamente e stava accusando qualcosa fisicamente, ma non poteva fare altro perché dietro non avevamo alternative”.

