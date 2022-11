13-11-2022 14:24

Con la forza di un pugile alle corde l’Inter raddrizza la partita a Bergamo, riprende l’Atalanta dopo il rigore di Lookman e ribalta tutto nella ripresa, soffrendo poi dopo la rete di Palomino del 2-3. Decide una doppietta di Dzeko in un secondo tempo in cui si vede una squadra completamente diversa, con un gioco più fluido e sovrapposizioni efficaci: l’esatto opposto di quello che si era visto nei primi 45′ dove a giocare era stata solo o quasi l’Atalanta. La squadra di Gasperini si spegne troppo presto nella ripresa e lascia campo aperto alla rimonta interista. Quando riprende a giocare riapre la gara ma è troppo tardi ed è il quarto ko nelle ultime 5 gare per lei.

Atalanta-Inter le pagelle dell’Inter

Onana 6,5 – Subito reattivo sulla botta di Koopmeiners al quarto d’ora ma è sulla testata di Palomino subito dopo che compie una vera prodezza. Non ha colpe sul rigore e poco poteva sul gol di Palomino.

– Subito reattivo sulla botta di Koopmeiners al quarto d’ora ma è sulla testata di Palomino subito dopo che compie una vera prodezza. Non ha colpe sul rigore e poco poteva sul gol di Palomino. Skriniar 6 – Cerca di mantenere lucidità nei momenti più difficili in area di rigore. Prende un giallo inevitabile nel concitato finale.

– Cerca di mantenere lucidità nei momenti più difficili in area di rigore. Prende un giallo inevitabile nel concitato finale. De Vrij 5 – Ingenuo il fallo da rigore su Zapata, incerto in troppe situazioni.

– Ingenuo il fallo da rigore su Zapata, incerto in troppe situazioni. Bastoni 6 – Rischia di uscire dopo 8′ per un problema al ginocchio, ma stringe i denti e si riprende (Acerbi 6)

– Rischia di uscire dopo 8′ per un problema al ginocchio, ma stringe i denti e si riprende (Acerbi 6) Dumfries 5 – Soffre in fase di ripiego ed è confusionario in fase offensiva, troppi palloni non sfruttati sulla sua fascia. Meglio nella ripresa, lascia il campo per infortunio ( Bellanova 6 – Si rende utilissimo nell’acceso recupero)

– Soffre in fase di ripiego ed è confusionario in fase offensiva, troppi palloni non sfruttati sulla sua fascia. Meglio nella ripresa, lascia il campo per infortunio ( Si rende utilissimo nell’acceso recupero) Barella 5,5 – Non riesce a trovare la posizione, soffre la marcatura quasi ad uomo di Scalvini ma quando si accende la luce è prezioso

– Non riesce a trovare la posizione, soffre la marcatura quasi ad uomo di Scalvini ma quando si accende la luce è prezioso Calhanoglu 5 – Impalpabile per troppi momenti della partita, la manovra dovrebbe partire da lui ma non accade quasi mai.

– Impalpabile per troppi momenti della partita, la manovra dovrebbe partire da lui ma non accade quasi mai. Mkhitaryan 5,5 – Si accende e si spegne, intermittente come un albero di Natale. Sfiora il gol con una botta di destro ( Brozovic sv )

– Si accende e si spegne, intermittente come un albero di Natale. Sfiora il gol con una botta di destro ( ) Dimarco 6,5 – L’Inter riesce a sfondare quasi solo sulla sua fascia, lui si disimpegna bene nel doppio compito difensivo e propulsivo. Suo l’assist per il raddoppio di Dzeko ( Gosens sv )

– L’Inter riesce a sfondare quasi solo sulla sua fascia, lui si disimpegna bene nel doppio compito difensivo e propulsivo. Suo l’assist per il raddoppio di Dzeko ( ) Dzeko 7,5 – Sbaglia inzialmente qualche appoggio di troppo ma è sempre decisivo, il primo gol è di intelligenza e classe, il secondo di rapina ma è monumentale nella gestione del pallone e quando diventa il regista offensivo. Dà ragione a Inzaghi che ha sempre creduto in lui.

– Sbaglia inzialmente qualche appoggio di troppo ma è sempre decisivo, il primo gol è di intelligenza e classe, il secondo di rapina ma è monumentale nella gestione del pallone e quando diventa il regista offensivo. Dà ragione a Inzaghi che ha sempre creduto in lui. Lautaro 6 – Non la vede quasi mai nel primo tempo ma è prezioso in occasione del gol di Dzeko. Chiude la gara con la complicità di Palomino (Correa sv)

Atalanta-Inter, le pagelle dell’Atalanta

Musso 5,5 – Incolpevole sul primo gol di Dzeko, ha qualche responsabilità sul secondo

Palomino 6,5 -Chiamato all’ultimo momento a sostituire Toloi – che era in distinta ma che ha accusato un attacco di lombalgia acuta ed ha dato forfait – fa appieno il suo dovere in difesa e quando può fa valere anche il suo stacco di testa davanti. Sorpreso da Dzeko nel gol dell’1-1 e sfortunato sull’autogol, è straordinario nel tuffarsi a girare sul palo lontano per il 2-3.

-Chiamato all’ultimo momento a sostituire Toloi – che era in distinta ma che ha accusato un attacco di lombalgia acuta ed ha dato forfait – fa appieno il suo dovere in difesa e quando può fa valere anche il suo stacco di testa davanti. Sorpreso da Dzeko nel gol dell’1-1 e sfortunato sull’autogol, è straordinario nel tuffarsi a girare sul palo lontano per il 2-3. Demiral 6 – Vince parecchi duelli importanti ma paga qualche distrazione pesante. ( Okòli 6 )

– Vince parecchi duelli importanti ma paga qualche distrazione pesante. ( ) Scalvini 6 – Si attacca a Barella e gli toglie l’aria per poi diventare centrocampista aggiunto in fase di possesso ( Malinovskij 6 – Non entra nel momento migliore dei suoi)

– Si attacca a Barella e gli toglie l’aria per poi diventare centrocampista aggiunto in fase di possesso ( – Non entra nel momento migliore dei suoi) Hateboer 6 -Corre molto ma non sempre riesce a incidere come sa

-Corre molto ma non sempre riesce a incidere come sa Pasalic 6 – La luce della Dea ma si spegne troppo presto ( Boga sv )

– La luce della Dea ma si spegne troppo presto ( ) Koopmeiners 6,5 – Sempre pericoloso ma poco fortunato.

– Sempre pericoloso ma poco fortunato. Maehle 6,5 – Un motorino sulla sinistra, crea spesso pericoli sulla fascia

– Un motorino sulla sinistra, crea spesso pericoli sulla fascia Ederson 6 – Fa il suo compitino senza sbavature.

– Fa il suo compitino senza sbavature. Lookman 7 – I suoi penalty sono da manuale, settimo gol in campionato per lui che partecipa a tutte le azioni offensive dell’Atalanta.

– I suoi penalty sono da manuale, settimo gol in campionato per lui che partecipa a tutte le azioni offensive dell’Atalanta. Zapata 6 – Si procura il rigore ma se avesse avuto l’esplosività di un tempo avrebbe potuto fare molto più male all’Inter (Hojlund 6,5 – Una spina nel fianco quando entra)

Atalanta-Inter, la pagella dell’arbitro

Arbitro Chiffi 6,5: Il fischietto patavino aveva diretto in precedenza i nerazzurri in dieci occasioni tra Serie A e Coppa Italia, nelle quali erano arrivate 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta per la squadra nerazzurra. Fa capire subito di non far sconti a nessuno, fischia tutto da subito, anche se il primo giallo arriverà solo al 73′ per de Vrij. Non sbaglia sul rigore concesso all’Atalanta ed è sempre molto vicino alle azioni.

Atalanta-Inter, le conclusioni

Dopo la pausa per i Mondiali l’Inter affronterà in casa il 4 gennaio la capolista Napoli mentre i bergamaschi giocheranno in trasferta con lo Spezia.