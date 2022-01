Atalanta-Inter e il misterioso tweet del Napoli: doppia implicazione

17-01-2022 17:08

Nel Napoli, società modello azienda com’è nella filosofia di Aurelio De Laurentiis, nulla sfugge al controllo minuzioso del presidente capace di creare un evento a inizio stagione, creare un caso attorno alla sua positività e ai suoi trasferimenti e molto altro. Così anche quel tweet, apparso sulle timeline dei suoi followers, nella serata di domenica attorno alle 22:40 a valle del posticipo c’è sicuramente un intento, che potrebbe ricondursi al numero uno del club partenopeo.

Il tweet del Napoli che ha scatenato le polemiche

Il tempismo, poi, è da manuale: a pochi secondi dalla conclusione del posticipo alla Gewiss Arena dall’account del Napoli si spende un elogio gratuito che, secondo i più attenti, vorrebbe alludere ed intendere altro.

“Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”, il testo del tweet lanciato nella tarda serata di domenica.

Una frase di grane incisività, battuta a ridosso dell’avvio dei salotti televisivi che seguono alla fine della giornata calcistica che non trascurano simili dettagli. L’interpretazione? Benevola, in alcune situazioni meno in altre: Mario Sconcerti, firma del Corsera, e grande conoscitore delle cose calcistiche legge un secondo significato. Una malizia da non sottovalutare.

Napoli: le reazioni dei tifosi al tweet su Atalanta-Inter

E così hanno fatto anche alcuni tifosi, che hanno intercettato nell’esplicita menzione di due società come Inter e Atalanta un messaggio più incline all’ironia, esilaranti battute e qualche frecciata più pesante. In molti si sono soffermati infatti sul criptico riferimento al “calcio onesto” di Atalanta e Inter, esaltato nel tweet del Napoli come se fosse solo un’eccezione e non la regola.

Risentiti i sostenitori della Juventus, che hanno avvertito un riferimento neanche troppo velato al penalty mancato: “Il Napoli alludeva al fallo da rigore di Bernardeschi non fischiato nella partita contro l’Udinese”.

Il tweet del Napoli: l’opinione di Sconcerti

Se sui social questo tweet spacca, ovvero divide i tifosi sollevando notevoli perplessità sui presupposti che avrebbero spinto alla pubblicazione di questo messaggio (dalla performance notevole) secondo l’opinione di Mario Sconcerti o ci sarebbe un intento di sportività o altro.

Ai microfoni di Italia 1, l’esperto ha detto:

“Ho due chiavi di lettura per questo tweet. La prima, quella a cui credo di più, è che si tratti di complimenti sentiti, spesso ci sono stati gesti di tale sportività dai napoletani. La seconda è che il pareggio sia un risultato che fa molto piacere al Napoli e non escludo che dunque possa esserci anche un po’ di malizia”.

Dove, per altro, si intende come lo stesso Napoli tragga vantaggio dal pareggio tra Atalanta e Inter, una autentica macchina che pare si sia inceppata con lo stop di Edin Dzeko.

Con il suo rallentare, infatti, la stessa squadra ha avvertito stanchezza e ha offerto al Milan l’occasione propizia per riaccendere le speranze in questa stagione.

VIRGILIO SPORT