Atalanta, la lista Champions 2019-20: i 22 giocatori selezionati

L’Atalanta prosegue la sua straordinaria partecipazione alla Champions League 2019-20. Superato in modo eroico il girone eliminatorio, la Dea inizia gli ottavi contro gli spagnoli del Valencia. Una sfida insidiosissima per i bergamaschi che sono alla prima apparizione assoluta nella massima competizione per club della Uefa. L’Atalanta ha operato parecchio sul mercato di gennaio e le convocazioni per la Champions ne hanno risentito. Questi sono 1 22 giocatori che Gasperini ha inserito in “lista Champions”:

Portieri Atalanta in lista Champions 95 GOLLINI, 57 SPORTIELLO, 31 ROSSI

Difensori Atalanta in lista Champions 2 TOLOI, 6 PALOMINO, 19 DJIMSITI, 3 CALDARA, 7 CZYBORRA, 33 HATEBOER

Centrocampisti Atalanta in lista Champions 15 DE ROON, 88 PASALIC, 8 GOSENS, 21 CASTAGNE, 5 TAMÈZE, 11 FREULER, 18 MALINOVSKYI

Attaccanti Atalanta in lista Champions 72 ILICIC, 10 Papu GOMEZ, 91 Duván ZAPATA, 9 MURIEL.

Gasperini ha operato delle convocazioni che tengono ovviamente conto del calciomercato di gennaio. L’Atalanta ha ceduto giocatori importanti come Masiello, Kjaer e Barrow e li ha rimpiazzati con Caldara, Cyborra e Tameze. Se perciò i tre portieri Gollini, Sportiello e Rossi non possono essere in discussione, altrettanto non può dirsi del pacchetto di retroguardia che ha ritrovato – oltre ai vari Djimsiti, Palomino e Toloi – Mattia Caldara, di ritorno dalla parentesi sfortunata in Juve e Milan. A centrocampo intoccabili il metronomo De Roon, il terzino goleador Gosens, gli infaticabili Frueler, Castagne e Pasalic e il talentuoso Malinovskyi. In attacco le bocche da fuoco della Dea sono: il Papu Gomez, Duvan Zapata, Muriel e il funambolico Ilicic. Con questi uomini l’Atalanta va in caccia di gloria nel tabellone di Champions league 2019-20.

VIRGILIO SPORT | 10-02-2020 15:25