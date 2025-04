Atalanta-Lazio, moviola: Cuadrado fa infuriare i biancocelesti, l’errore di Chiffi

La prova dell’arbitro Chiffi al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X, il fischietto patavino ha ammonito in tutto tre giocatori

Daniele Chiffi, la scelta per Atalanta-Lazio, è nato a Padova il 14 dicembre 1984: ha iniziato ad arbitrare nel 2002 e dopo gli anni di gavetta nelle serie minori raggiunge la Lega Pro nel 2011. Fisico slanciato e forte personalità, lo sport ha sempre fatto parte della sua vita: da ragazzo ha praticato atletica, con una discreta carriera da mezzofondista, specializzato nei 400 e 800 metri. Per lavoro è un ingegnere gestionale. La prima direzione in Serie A di Daniele Chiffi risale all’11 maggio 2014: arbitra Sampdoria-Napoli finita 2-5. In questa stagione finora era stato molto altalenante in avvio ma poi si è ripreso ed ora è tra i più affidabili. Bene in Napoli-Juventus, incerto invece nel derby a San Siro poi si è infortunato e ora è alla terza gara dopo il rientro. Vediamo come se l’è cavata.

I precedenti di Chiffi con Atalanta e Lazio

Erano dieci le gare dirette dal fischietto veneto con la Lazio. Il bilancio parla di sette vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. L’ultimo precedente risaliva a dicembre 2024, quando i biancocelesti persero 6-o in casa con l’Inter. Con l’Atalanta tredici i precedenti per Chiffi. Il bilancio parla di sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo precedente risale in questo caso a gennaio 2025, quando i bergamaschi furono sconfitti a Riyad dall’Inter per 2-0.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bahri con Marinelli IV uomo, Di Paolo al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito Rovella, Kolasinac e Lazzari.

Atalanta-Lazio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’11’ Lazzari chiude un uno-due con Tchaouna ma viene fermato fallosamente da Zappacosta. I giocatori chiedono il giallo, ma Chiffi decide di risparmiarlo. Al 33′ Tavares si ferma per infortunio e i compagni chiedono di mettere fuori la palla. Cuadrado prosegue e si ritrova tra le proteste dei biancocelesti. Bravo Chiffi a ristabilire l’ordine senza cartellini. Primo giallo al 40′: Rovella travolge de Roon che lo aveva anticipato e viene ammonito.

Al 54′ graziato Kolasinac per aver frenato fallosamente la ripartenza di Lazzari a campo aperto. Al 64′ scontro duro tra De Roon e Dele-Bashiru. Chiffi fischia fallo in favore dell’Atalanta, sbagliando. Il nigeriano subisce infatti il pestone, non il contrario.Al 77′ fallo di Kolasinac su Isaksen e giallo anche per lui. Al 78′ l’Atalanta chiede un angolo lamentando un tocco di Pellegrini, ma Chiffi vede bene e segnala rimessa dal fondo per la Lazio. All’88’ giallo per Lazzari per un fallo su Kolasinac. Dopo il recupero Atalanta-Lazio finisce 0-1.