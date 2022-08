Atalanta, Lookman: "È stata una decisione facile da prendere"

05-08-2022 18:24

“Venire all’Atalanta è stata una decisione facile da prendere”. Queste le prime parole da calciatore della Dea di Ademola Lookman, ex Lipsia, ufficializzato ieri, ai canali ufficiali della società: “È un ambiente incredibile, sono in un grande club e in una squadra che pratica un calcio molto offensivo. Sapevo da tempo dell’interessamento dei nerazzurri. La squadra è la cosa più importante: i miei obiettivi sono contribuire a vincere il più possibile. Sono esplosivo, entusiasta, mi piace segnare e fare assist. Mi piace far accadere le cose. Ringrazio i tifosi per i messaggi di benvenuto, li ho apprezzati davvero. Forza Atalanta!”.