19-01-2023 18:07

Altra doppietta per Lookman nella vittoria dell’Atalanta contro lo Spezia in Coppa Italia per 5-2. Avvio incredibile per l’ex Leicester City parte fortissimo con due gol tra il 10′ e il 12 minuto.

Queste le sue parole dopo il match a Sportmediaset:

“Sono contento del risultato, abbiamo giocato bene nel primo tempo e ho segnato, poi abbiamo segnato anche nella ripresa e abbiamo vinto. Sono felice. Siamo forti come squadra, la mia intesa con i compagni è positiva anche se a volte ci cambiamo a seconda delle partite”.