Atalanta, Maehle: "Amo il gioco offensivo di questa squadra"

Joakim Maehle, nuovo acquisto della Dea, ha parlato per la prima volta come nuovo giocatore ufficiale dell’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni sulle sue prime impressioni dei compagni di squadra e della città, ai canali del club: “Come descriverei l’Atalanta? L’Atalanta è un team davvero straordinario che sta nelle zone alte della classifica di Serie A. Il gioco offensivo è eccezionale e lo amo davvero molto. Hanno dinamiche di gioco veloce che mi piacciono. Cosa conosco di Bergamo? So che è una bellissima città. So tante cose. Purtroppo anche per via della situazione del Covid. I media danesi ne hanno parlato molto. So che è una città forte e anche noi come squadra dobbiamo esserlo. Spero che nel 2021 le cose possano andare bene”.

Il difensore ex Genk non vede l’ora di scendere in campo e si presenta tecnicamente: “Mi descrivo come un giocatore dinamico pronto sempre a dare il massimo per la mia squadra. Sono un terzino che può giocare sia a destra che a sinistra. A livello personale posso dire che è difficile descriversi ma sono una persona gradevole e simpatica con tutti”.

OMNISPORT | 04-01-2021 13:06