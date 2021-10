Atalanta, notte infernale a Manchester

20-10-2021 13:29

Il Manchester United teme l’Atalanta. All’Old Trafford questa sera i bergamaschi sbarcano da primi in classifica, forti dei loro 4 punti. Uno meno per i padroni di casa che faranno di tutto per superare proprio gli orobici contando sul fattore campo.

La trasferta in terra inglese non è certo tra le più semplici per mister Gasp e il suo 11 che già questa notte hanno dovuto fare i conti con allarmi e sirene.

L’Atalanta è stata infatti accolta in hotel da schiamazzi e sirene spiegate, durante la notte per disturbare il riposo dei calciatori di Gasperini.

A riportarlo, la moglie di Malinovskyi che su Instagram ha postato una storia dove scrive: “Notte infernale a Manchester. Per tutta la notte in hotel una sirena è stata accesa a piena potenza per 5 volte. È successo proprio quando è arrivata la squadra e solo di notte! Pensate che questo sia stato un incidente? Io no. Da un’accoglienza così “calda” dalla popolazione locale, diventa terribile nel cuore. Spero che i nostri tifosi sosterranno la squadra nella partita a Bergamo e magari la stessa cosa accadrà all’improvviso nell’hotel in Italia”.

OMNISPORT