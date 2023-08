Atalanta, per Tourè brutto infortunio, Zapata resta? Gasperini esce allo scoperto su De Ketelaere

Il tecnico bergamasco si aspetta molto dai nuovi, a partire da Scamacca e Cdk, ma perde l'acquisto più prestigioso che dovrà essere operato

19-08-2023 16:15

Aprire la stagione con la notizia del crack del giocatore più importante preso sul mercato non è un bel segnale per l’Atalanta, attesa domani alla prima di campionato contro il Sassuolo. Il pezzo pregiato della campagna estiva della Dea, El Bilal Tourè, ha riportato la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro. Il giocatore dovrebbe stare fuori a lungo, ma non sono ancora chiari i tempi di recupero. Per Gasperini una brutta botta.

Gasperini affranto per ko Tourè

L’infortunio è stato riportato durante l’amichevole contro la Juventus di sabato scorso, con il giocatore che non sarà quindi a disposizione di Gian Piero Gasperini per l’esordio in campionato, in attesa di conoscere in che modo verrà operato e quanto tempo dovrà rimanere fermo.

Il tecnico bergamasco non nasconde la delusione e il dispiacere: “Sono molto dispiaciuto, ha molta voglia di giocare. Si sono accesi i riflettori su di lui anche per via dell’operazione di mercato, nessuno si aspettava questo tipo d’infortunio, ora vedremo quali saranno i tempi di recupero”

Gasperini trattiene Zapata

L’episodio sfortunato potrebbe avere conseguenze sul mercato: “L’Atalanta ha fatto degli investimenti importanti in attacco, cercando di ringiovanire, ma le presenze di Muriel e Zapata sono sicure, non è che questo infortunio cambia di molto ciò che ci siamo posti in questa settimana”

“Duvan ha recuperato dal finale di stagione, si è allenato con continuità, sotto l’aspetto della condizione sta meglio degli altri, per quanto mi riguarda domani può essere sicuramente in campo. Ciò che succede negli ultimi giorni di mercato è difficile da programmare. Oggi Duvan è un giocatore dell’Atalanta“

Gasperini spera nella rinascita di De Ketelaere

Dai nuovi si aspetta molto ma non subito: “Kolasinac sotto l’aspetto dell’inserimento è quello che si è inserito meglio. De Ketelaere? Sia lui che Scamacca sono due giocatori nuovi dell’attacco. Anche in allenamento ci ha fatto vedere delle qualità, starà a noi nel tempo a far emergere un giocatore che lo scorso anno non ha fatto benissimo. Quando il Milan sceglie giocatori li sceglie con criteri molto importanti. Ha la fortuna di aver lavorato con un allenatore bravissimo come Pioli. In alcune caratteristiche somiglia a Ilicic ma De Ketelaere è un altro tipo di giocatore.”

Gasperini confida molto anche in Scamacca: “Le sue qualità più che nascoste sono evidenti, ha un gran tiro e una buona base tecnica. Si parte da lì e si cerca di modellare al meglio quelle che sono le sue caratteristiche. Il mio obiettivo? Bisogna aspettare la fine del mercato. L’altro obiettivo straordinario per me è quello di rilavorare su dei giocatori, di dare risorse all’Atalanta”.