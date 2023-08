Calciomercato Roma Joao Felix è l’ultima suggestione, Zapata sempre nel mirino, sfuma Marcos Leonardo

Le ultime notizie di mercato in chiave Roma riportano anche un interesse per Joao Felix, il talentuoso attaccante dell’Atletico Madrid reduce da una brutta esperienza al Chelsea. Ma l’obiettivo resta sempre Zapata

17-08-2023 23:27

Le notti di calciomercato si vanno esaurendo ma non i sogni di tifosi o le possibili suggestioni che ancora nascono. In casa Roma l’obiettivo rimane sempre sull’attacco, con Tiago Pinto che non è riuscito ancora a mettere a disposizione di José Mourinho, il giocatore capace di prendere il posto dell’infortunato Abraham e rappresentare un’alternativa al solo Belotti.

Roma, nasce la suggestione Joao Felix

L’ultima voce di mercato parte dalla Spagna e rimbalza fino in Italia e per chi di trattative ne mastica, sembra una possibilità davvero remota ed è quella che vuole la Roma interessata a Joao Felix. Il calciatore portoghese è in cerca di rilancio dopo un paio di annate molto negative. Anche il tentativo di rigenerarsi con la maglia del Chelsea dove è andato in prestito lo scorso gennaio sembra aver aiutato molto ed ora cerca una nuova soluzione per la sua carriera.

Dal suo entourage fanno sapere che il giocatore portoghese, classe 1999, sarebbe addirittura intenzionato a ricorrere alla rescissione contrattuale pur di lasciare l’Atletico Madrid che ha deciso di metterlo ai margini del progetto. Ma per un giocatore che solo un paio di anni fa è stato pagato 120 milioni di euro sembra una soluzione al limite dell’impossibile.

Zapata è l’opzione numero uno

Nelle intenzioni della Roma la scelta più “sicura” è quella che porta a Duvan Zapata. L’attaccante colombiano dell’Atalanta, infatti, sembra chiuso a Bergamo dall’arrivo di Scamacca e vorrebbe mettersi alla prova con una nuova avventura. A Roma andrebbe al centro dell’attacco a far compagnia a Dybala e a dividersi i compiti di attaccante centrale con Andrea Belotti. L’Atalanta però non vuole cederlo senza avere qualcosa in cambio, le due società si starebbero accordando su una formula con prestito e obbligo di riscatto (a determinate condizioni) mentre il colombiano spinge per un trasferimento a titolo definitivo.

Roma, sfumato anche Marcos Leonardo

Sembra definitivamente sfumata anche la pista che portava al brasiliano Marcos Leonardo. La Roma ha a lungo inseguito il giocatore del Santos che è finito in cima alla lista dei desideri dei dirigenti capitolini anche in prospettiva futura, ma la trattativa con il Santos non è partita con il piede giusto ed è continuata anche peggio con il muro creato dal club brasiliano. Nella giornata di ieri Tiago Pinto avrebbe provato anche un assalto con il Braga per Abel Ruiz ma anche lì al momento si è registrato un “nulla di fatto”.