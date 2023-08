Roma, chi è Abel Ruiz, il pirata che si ispira a Lewandowski e fa sognare i giallorossi

Sistemato il centrocampo, Tiago Pinto vuole regalare l'attaccante a Mourinho: tra Marcos Leonardo e Zapata spunta la giovane punta spagnola del Braga

17-08-2023 16:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Sistemato il centrocampo con gli arrivi di Renato Sanches e Leandro Paredes, la Roma può concentrarsi sull’attaccante. Restano sempre valide le piste che portano a Marcos Leonardo e Duvan Zapata, ma nelle ultime ore si registra un interessamento per l’attaccante spagnolo classe 2000 del Braga, Abel Ruiz, reduce da un’annata da otto gol nel campionato portoghese.

Roma, l’ultima idea di Tiago Punto: Abel Ruiz

Talento iberico cresciuto nelle giovanili del Barcellona dopo i primi anni al Valencia, da gennaio 2020 è approdato in prestito al Braga. I portoghesi lo hanno poi riscattato per otto milioni di euro, diventando così l’acquisto più caro della storia del club. Che ha blindato l’attaccante con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Alto 182 centimetri, può essere impiegato sia come centravanti che sulle corsie esterne, in particolare a sinistra. Cresciuto col mito di David Villa, si ispira a Lewandowski: insomma, non proprio gli ultimi arrivati.

Abel Ruiz: quanti successi a livello giovanile

Nel 2017/18 ha vinto la Youth League col Barcellona, ovvero la Champions League riservata ai club Under 19. Ma è con la Spagna che ha dato il meglio di sé: oro agli Europei Under 17 in Croazia del 2017, oro ai Giochi del Mediterraneo del 2018, di cui è stato anche capocannoniere con sette centri, e oro agli Europei Under 19 che si sono disputati in Armenia nel 2019.

L’Europeo Under 21 e quel rigore sbagliato che è costato l’oro

Capitano della Spagna che, lo scorso luglio, ha affrontato l’Europeo Under 21 in Romania e Georgia, ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe consentito alla squadra di pareggiare i conti nella finale contro l’Inghilterra. A parziale consolazione per l’errore dagli undici metri, il fatto che Ruiz si è laureato capocannoniere della manifestazione con tre gol.

Abel Ruiz, un pirata al servizio di Mourinho?

Sì, pirata è il suo soprannome. Cucitogli addosso soprattutto per via del suo atteggiamento fuori dal campo. Ma è soprattutto in campo che Abel Ruiz serve a Mourinho, alla ricerca disperata di una punta per la sua Roma. Il 23enne del Braga è il prototipo dell’attaccante moderno: sa dialogare con i compagni nello stretto ed è versatile, potendo giocare anche da esterno. Deve migliorare nella finalizzazione, ma il tempo è dalla sua parte. Tra Marcos Leonardo e Zapata la spunterà Ruiz?