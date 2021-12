Atalanta rinviata ma in tv lo show a bordocampo di Evra scatena il web

09-12-2021 08:45

Lo spettacolo in campo c’è stato lo stesso, anche se Atalanta-Villarreal è stata rinviata per neve. Ma lo hanno potuto vedere solo in tv gli abbonati di Amazon Prime. Mentre gli spettatori infreddoliti aspettavano le decisioni dell’arbitro sulla possibilità di giocare, a bordocampo c’erano anche Patrice Evra, Diego Milito, Gianfranco Zola e Giulia Mizzoni come opinionisti. E lo show è stato tutto dell’ex esterno della Juve.

Evra costretto a balletti tarantolati nell’attesa della decisione su Atalanta-Villarreal

In occasione del collegamento Evra, munito di ombrello anti-neve, è sembrato un leone in gabbia, sempre in movimento, senza mai fermarsi, con un’espressione del viso sofferente e “balletti” tarantolati a ripetizione ma il freddo era solo uno dei motivi. L’ex giocatore continuava a metter fretta al direttore di gara Anthony Taylor, con tanto di sfottò all’ex compagno Marchisio, al caldo in studio: “Anthony deve prendere una decisione perché fa un freddo incredibile. E vorrei dire una cosa a Marchisio. Oh cicciobello qui fa un freddo… Non mi è piaciuto il suo ‘good luck’, mi prende in giro, lui è in studio a Milano”.

Evra è scatenato: “Se vedo passare l’arbitro gli faccio un entrata perché deve decidere. Prima l’ho chiamato Martin, mi ero sbagliato. Anthony falla giocare sta partita. Sono contento se giocano, ma io voglio andare in bagno. So che siamo in diretta ma non ce la faccio più, sono un essere umano. Guarda che voglio andare in bagno davvero eh…”

Gli spettatori attoniti in tv di fronte allo show di Evra

Disparate le reazioni sul web, chi si è diverito e chi è rimasto quasi scandalizzato: “I quattro derelitti di Amazon a bordo campo senza studio, Milito che dice “tanto si gioca domani” e Evra che risponde “tutta sto freddo per nulla, già devo andare in bagno”. Avanspettacolo puro” oppure: “Se vedete punti del campo non imbiancati dalla neve… evitateli!”

C’è chi scrive: ” Evra è proprio fuori di testa!!”, oppure: “miglior bordocampista di sempre” e ancora: “Evra sempre stato un clown” e infine un tifoso della Juve: “Non so se mi rende più felice il passaggio agli ottavi come primi nel girone o avere la possibilità di vedere un prepartita con Evra”

SPORTEVAI