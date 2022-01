Atalanta, riscontrate tre nuove positività nel gruppo squadra

08-01-2022 16:48

Neppure il tempo di registrare il nuovo ribaltone, con il pronunciamento del Tar del Friuli Venezia Giulia che ha annullato il provvedimento dell’Asl di Udine sciogliendo di fatto la quarantena dei giocatori dell’Udinese e rendendo “disputabile” la partita contro l’Atalanta, ed ecco arrivare in casa nerazzurra la notizia di altre positività.

Attraverso un comunicato ufficiale, infatti, il club bergamasco ha comunicato che tre tesserati del gruppo squadra hanno contratto il Covid-19.

La regolare disputa del match della “Dacia Arena”, previsto per domenica alle 16.30, non sembra comunque in discussione, complice il protocollo aggiornato dalla Lega che obbliga una squadra a scendere in campo qualora siano a disposizione 13 giocatori, dodici dei quali di movimento, Primavera inclusi.

Questo il comunicato dell’Atalanta: “Atalanta B.C. comunica che tre tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi eseguiti ieri. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate”.

