Atalanta: Romero nella Top11 dei giovani emergenti del 2020 in Champions League

Le belle prestazioni dell’Atalanta in Champions League hanno portato alla luce anche i grandi meriti di Cristian Romero. In tanti si sono accorti delle qualità del difensore orobico e per questo motivo, la UEFA, attraverso il proprio sito ufficiale, lo ha inserito nella Top11 dei giovani calciatori under24 che nel corso del 2020 sono diventati protagonisti in Champions League.

Sull’argentino si legge che “ha portato il suo gioco ad un altro livello dal momento del suo approdo dalla Juventus, trasformandosi in un elemento chiave nello stile di gioco dell’Atalanta”. Assieme all’ex Genoa ecco gli altri giovani talenti emersi in Champions League nel corso dell’anno che sta per chiudersi: Trubin (Shakhtar): Romero (Atalanta), Sanusi (Porto), Koundé (Siviglia), Davies (Bayern Monaco); Pedri (Barcellona), Bellingham (Borussia Dortmund), Reyna (Borussia Dortmund), Szoboszlai (Salisburgo); Jota (Liverpool), Thuram (Borussia Moenchengladbach).

OMNISPORT | 31-12-2020 13:07