Atalanta, Scalvini pronto a rinnovare

07-07-2022 21:30

Come riporta TMW, l’Atalanta è vicina a blindare Giorgio Scalvini, giocatore classe 2003. Il centrale difensivo, già nel giro della Nazionale, è pronto a mettere la firma su un contratto fino al 2026.

Gasperini è pronto a scommetterci: “È un ragazzo intelligente e sa sfruttare le sue caratteristiche in difesa ma contro attaccanti veloci come Leao faccio giocare De Roon. Ha 18 anni e non so quale sarà la sua evoluzione, sono curioso di scoprirlo come lo è Mancini”. Il tempo non manca di certo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE