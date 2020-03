Atalanta, tanti record per Ilicic

Ilicic, insieme alla sua Atalanta, è nella storia. Lo sloveno ha conquistato tanti record in quel di Valencia. In primis, è diventato il giocatore più anziano a segnare quattro gol in Champions League (32 anni e 41 giorni).

Grazie ai cinque gol segnati al Valencia in due gare, è giunto a quota 14 gol dall'inizio del 2020. Nessuno ha segnato quanto l'attaccante sloveno della Dea, neppure Cristiano Ronaldo: "Quando ho detto che sono più vecchio e quindi più buono, dicevo una cosa vera", le sue parole a Sky Sport.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 07:57