Atalanta, tra Zaniolo e Gasperini ora scoppia l'amore: cosa ha detto il tecnico

Numeri in crescita per il centrocampista della Dea, spesso al centro delle polemiche: dopo le bastonate di Gasp, arriva ora un segnale dal tecnico

La cura Gasperini inizia a funzionare anche su Nicolò Zaniolo. Dopo settimane in cui il centrocampista della Dea è stato al centro delle polemiche per via di comportamenti scorretti nei confronti delle tifoserie avversarie, il tecnico dei nerazzurri sta ora ottenendo dei risultati concreti grazie anche alle varie strigliate. Subentrato al 20′ della ripresa nel match pareggiato fuori casa per 1-1 contro la Lazio, Zaniolo si è reso decisivo nel finale di gara con un passaggio filtrante da cui è poi nata la rete del pareggio. Dopo il bastone, arriva ora la carota da parte di Gasperini nel post gara.

Atalanta, Gasperini spiega il lavoro su Zaniolo

Dopo settimane in cui Gasperini non ha incensato Zaniolo per via di comportamenti scorretti, arriva ora la pace tra il tecnico e il centrocampista della Dea: “Sta dando delle risposte migliori di gara in gara, ultimamente viene impiegato costantemente durante le gare anche se non ancora dall’inizio. È in crescita, è stato determinante con la Roma e con il Cagliari, anche oggi e il suo ingresso inizia a fare la differenza.”

Atalanta, Gasperini spiega i miglioramenti di Zaniolo

Il grande freddo tra Gasperini e Zaniolo sembra ormai superato, spiega il tecnico della Dea: “Sta crescendo anche sotto l’aspetto atletico, mentalmente non mi ha mai dato problemi perché si è sempre allenato con grande voglia.

Atalanta, i numeri di Zaniolo e le statistiche

Sono appena 292 i minuti giocati da Zaniolo con l’Atalanta (equivarrebbero a poco più di tre partite intere) ma, per il centrocampista della Dea, si iniziano ad intravedere segnali di miglioramento anche dal punto di vista fisico. Abituato a subentrare oramai solo nel corso delle partite, Zaniolo si è reso decisivo nelle ultime due gare: sia con l’Empoli che con la Lazio con il passaggio filtrante al volo per Lookman, che poi ha portato Brescianini al gol.

Bravate a parte, spesso al centro dell’attenzione per comportamenti scorretti nei confronti di avversari e tifoserie, Zaniolo sta ottenendo dei risultati più concreti del suo lavoro di campo. Spiega Gasperini: “Non è mai stato un problema, lui era a terra fisicamente e ha avuto bisogno di tempo per tornare in condizione. Deve diventare un giocatore importante”.