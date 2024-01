Atalanta-Udinese 2-0 pagelle: Scamacca rinato, De Ketelaere illumina, Perez addio amaro

Top e flop della partita Atalanta-Udinese: De Ketelaere comandante della Dea; Perez, con la testa già al Napoli, condanna l'Udinese con due errori

27-01-2024 17:07

L’Atalanta c’è. E si riprende il quarto posto Champions, almeno momentaneamente, aspettando la Fiorentina. Gasperini per i suoi 66 anni si regala un secco 2-0 all’Udinese, maturato già dopo solo 45 minuti grazie ad un super De Ketelaere, in versione assist-man, che indovina due giocate perfette per trovare il gol: prima per Miranchuk al 33′ e poi per Scamacca, a un minuto dalla scadere della prima frazione di gioco. Una rivincita per il bomber, a secco da inizio novembre, che in settimana era stato bacchettato dallo stesso Gasperini. Quinta vittoria di fila in casa per i bergamaschi, 3 vittorie e un pareggio nelle ultime quattro di campionato. Per l’Udinese di Cioffi invece continua il momento no: terza sconfitta nelle ultime quattro gare a causa di due errori grossolani in fase di marcatura. Lucca, Thauvin e Samardizic si spengono totalmente e non aiutano in nessun modo l’Udinese a ribaltare il match: 16esimo posto in classifica, a pari punti del Cagliari (18) e risucchiati ora sempre di più nella zona caldissima.

Atalanta-Udinese, la chiave tattica della partita

Nessuna sorpresa tattica per Gasperini e Cioffi: l’Atalanta schiera il 3-4-2-1 con Scamacca prima punta e con Miranchuk e De Ketelaere alle sue spalle mentre l’Udinese di Cioffi conferma il 3-5-1-1 visto nelle ultime gare. I bianconeri schierano in avanti Lucca prima punta e Thauvin alle sue spalle; Ebosele e Kamara, laterali di centrocampo, in fase di non possesso si abbassano nella difesa a tre trasformandola a cinque. Nella prima mezz’ora di gioco sono i bergamaschi a fare gioco in avanti con scambi corti e rapidi per scardinare la difesa a tre dei bianconeri. Gli uomini di Cioffi sono abili a tenere il campo e ad impostare il gioco con i tre centrali di centrocampo che cedono palla agli esterni per andare in velocità sulle fasce. I bianconeri cercano di trovare il varco in avanti sfruttando la sponda di Lucca verso Thauvin e gli inserimenti in area di Samardzic.

Nella seconda frazione di gioco Cioffi cambia Ebosele per Ehizibue e in un’unica soluzione (al 61′) anche Thauvin e Samardzic per Pereyra e Payero, in avanti, dietro Lucca. I bianconeri, totalmente spenti, non riescono a penetrare nella difesa tenace dei bergamaschi che tra raddoppi e chiusure difensive tengono lontano il pericolo.

I top e flop dell’Atalanta

Scamacca 7.5. Fa tutto quello che deve fare un attaccante: movimenti in profondità, possesso palla, scarico e conclusioni in porta. Nei primi venti minuti si rende l’uomo più pericoloso della partita. Al 45′ mette a segno il secondo gol della gara grazie ad un assist in area di De Ketelaere. Non segnava dal 4 novembre scorso.

Fa tutto quello che deve fare un attaccante: movimenti in profondità, possesso palla, scarico e conclusioni in porta. Nei primi venti minuti si rende l’uomo più pericoloso della partita. Al 45′ mette a segno il secondo gol della gara grazie ad un assist in area di De Ketelaere. Non segnava dal 4 novembre scorso. Miranchuk 7.5 Sfrutta un assist al pennello di De Ketelaere che lo coglie in area di rigore, anticipa Perez in ritardo di marcatura su di lui e mette a segno il primo gol della gara.

Sfrutta un assist al pennello di De Ketelaere che lo coglie in area di rigore, anticipa Perez in ritardo di marcatura su di lui e mette a segno il primo gol della gara. De Ketelaere 8. Fa partire l’azione offensiva che porta al gol dell’Atalanta al 33′: scambia con Ruggeri sull’esterno, riceve palla e poi serve un assist perfetto in area per Miranchuk. Assist di corpo al 45′ per Scamacca, copre la traiettoria a Perez e serve il compagno libero in area. (sette reti e sette assist per lui).

Fa partire l’azione offensiva che porta al gol dell’Atalanta al 33′: scambia con Ruggeri sull’esterno, riceve palla e poi serve un assist perfetto in area per Miranchuk. Assist di corpo al 45′ per Scamacca, copre la traiettoria a Perez e serve il compagno libero in area. (sette reti e sette assist per lui). Ruggeri 6.5. Spinge lungo la fascia sinistra e annulla Ebosele.

Spinge lungo la fascia sinistra e annulla Ebosele. Holm 6.5. Al 55′ si trasforma nell’uomo dei calciatori panini con una sforbiciata dall’interno dell’area respinta da Okoye. Sulla destra fronteggia Kamara cercando di contenere i danni.

I top e flop dell’Udinese

Samardzic 6. Senza infamia e senza lode ma con sufficienza nelle giocate. Non particolarmente pericoloso in avanti, prova qualche timido inserimento in area e cresce di prestazione nel secondo tempo.

Senza infamia e senza lode ma con sufficienza nelle giocate. Non particolarmente pericoloso in avanti, prova qualche timido inserimento in area e cresce di prestazione nel secondo tempo. Thauvin 6. Il migliore dell’Udinese per 60 minuti. In attacco gira attorno a Lucca per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria.

Il migliore dell’Udinese per 60 minuti. In attacco gira attorno a Lucca per non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. Kamara 5.5. Ha spesso la meglio con Holm ma non riesce a spingere quanto vorrebbe.

Ha spesso la meglio con Holm ma non riesce a spingere quanto vorrebbe. Lucca 5. Totalmente spento, mai pericoloso, lento in fase di contropiede.

Totalmente spento, mai pericoloso, lento in fase di contropiede. Perez 4.5. Ha già la testa al Napoli ed è anche per colpa sua se l’Udinese oggi esce sconfitta. E’ in ritardo su Miranchuk, gli sfugge la marcatura sull’attaccante della Dea che mette a segno dall’interno dell’area di rigore. Sul secondo gol subito dall’Udinese si fa surclassare da De Ketelaere che trova la possibilità di servire Scamacca, libero in area.

Atalanta-Udinese: il tabellino del match

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (35′ st Palomino), Djimsiti, Kolasinac; Holm (24′ st Hateboer), De Roon, Ederson, Ruggeri (24′ st Zappacosta); Miranchuk (43′ st Muriel); Scamacca (24′ st Pasalic), De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele (1′ st Ehizibue), Lovric (35′ st Brenner), Walace, Samardzic (16′ st Payero), Kamara (31′ st Zemura); Thauvin (16′ st Pereyra), Lucca. Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Piccinini di Forlì

Reti: 33’ Miranchuk, 45+1’ Scamacca

Note: Ammoniti: Kristensen (U), Pasalic (A), Ederson (A).

