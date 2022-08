Atalanta: ufficiale Soppy dall'Udinese

17-08-2022 17:53

Brandon Soppy può definirsi ufficiosamente un giocatore dell’Atalanta. L’ex esterno dell’Udinese sarà un nuovo attaccante della squadra allenata da Gasperini e domani sarà a Bergamo per le visite mediche e firma sul contratto. Il calciatore, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, potrebbe andare in panchina per la partita di domenica sera contro il Milan alle 20.45. Ne dà notizia Sky Sport.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE