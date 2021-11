Atalanta, Zapata: "Sono stato tentato dall'Inter"

01-11-2021 16:18

In vista del match di Champions tra Atalanta e Manchester United, Zapata è intervenuto in conferenza stampa: “Il gol in questa Champions? Prima o poi arriverà, ma più importante che domani la squadra possa fare una buona gara ed ottenere i tre punti”.

Il colombiano è tornato su un retroscena di mercato: “Sono stato tentato dall’Inter in estate ma avevo le mie idee chiare. Sono stato contento di rimanere a Bergamo, è stata la cosa migliore sia per me che per la mia carriera, oltre che per la mia famiglia. Il mio futuro lo vedo sempre qua, con il nerazzurro di Bergamo”.

OMNISPORT