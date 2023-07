Abusi su un'atleta olimpionica italiana: accusati tre calciatori a Roma

Rinvio a giudizio per tre calciatori dilettanti accusati di aver abusato sessualmente di un'atleta olimpionica azzurra: toccherà ora al Gip decidere

07-07-2023 11:19

Ho conseguito la Laurea Triennale in Scienze della Comunicazione e la Laurea Magistrale in Corporate Communication e Media presso l'Università degli Studi di Salerno. Giornalista pubblicista dal 30 settembre 2020, seguo, pratico e mastico calcio da sempre. Da agosto 2021 anche speaker radiofonico.

Violenza sessuale di gruppo, questo il capo d’accusa che pende su tre ragazzi italiani, tutti calciatori, che avrebbero abusato di un’atleta olimpionica azzurra il 6 febbraio 2022.

L’episodio, avvenuto in un locale di Trastevere (Roma), ha spinto la Procura della Repubblica della Capitale ad aprire un fascicolo, per poi richiedere il rinvio a giudizio i presunti responsabili dell’abuso, individuati al termine delle indagini di rito. Ora tocca al Giudice delle indagini preliminari (Gip) decidere se mandarli a processo.

Atleta olimpionica azzurra abusata da tre calciatori a Roma

Da una serena serata tra amici ad un vero e proprio incubo. È stato questo il triste epilogo della notte tra domenica 6 e lunedì 7 febbraio 2022 per un’atleta olimpionica italiana, accerchiata in un locale di Trastevere con la scusa di un selfie da tre ragazzi, poi rivelatisi calciatori dilettanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano Il Messaggero, i tre indagati avrebbero iniziato a palpeggiare la vittima all’altezza delle parti intime, già al momento della foto. Il sorriso della campionessa si è trasformato poco dopo in una smorfia amara.

I fatti, risalenti a circa un anno e mezzo fa, si sarebbero verificati dinanzi a diversi testimoni, ma la ragazza ha trovato la forza di denunciare soltanto due settimane dopo il vergognoso episodio. Fortunatamente, l’atleta è stata immediatamente difesa dagli amici presenti nel pub alle spalle di piazza Trilussa, richiamando l’attenzione dei proprietari del locale e successivamente dei Carabinieri.

Chi sono i tre calciatori accusati di violenza di gruppo

Il 21 febbraio 2022, la donna ha trovato il coraggio di denunciare. Dopo aver sporto denuncia-querela alla stazione di Trastevere dell’Arma, è partita l’indagine affidata al pool dei pm che si occupano dei reati da “codice rosso”. La violenza sessuale di gruppo, capo d’accusa da cui sono chiamati a difendersi i tre calciatori, è un reato punibile con la reclusione da 8 a 14 anni di reclusione.

I tre imputati, impegnati nei campionati di Promozione e Seconda Categoria sarda, sono tutti originari della provincia di Oristano. Probabilmente a Roma per una semplice vacanza, hanno pensato bene di rovinare la serata all’atleta azzurra, più volte salita sul podio delle Olimpiadi. Una volta riconosciuta la campionessa, l’hanno avvicinata per scattare un selfie, per poi inserire “le mani nel pantalone della vittima, dopo averla accerchiata”, costringendo la vittima a subire il “palpeggiamento delle parti intime”, si legge nel capo di imputazione riportato da Il Messaggero.

La decisione della Procura

Cosa succede ora? La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Erminio Coni (38 anni), Andrea Finotto (38) e Alessio Costella (36), accusati di violenza sessuale di gruppo. Finotto è stato recentemente tesserato in un club ricreativo di Arborea, mentre Costella milita nella compagine che rappresenta la cittadina di Terralba, squadra in cui ha giocato anche Coni nel recente passato.

Toccherà ora al Gip decidere se mandare a processo i presunti responsabili. Fino a un’eventuale sentenza di condanna, chiaramente, resta valido il principio di presunzione di innocenza.

Lite tra gli amici della campionessa e gli imputati

L’atleta abusata, il cui nome non viene fatto per tutelare la sua privacy, ha subito raccontato il deplorevole episodio agli amici presenti. Metabolizzato lo shock, per quanto avvenuto all’interno del locale, hanno immediatamente avvicinato i tre ragazzi sardi, dando vita ad una lite piuttosto accesa, durante la quale sono volate parole pesanti e anche diversi spintoni. Compresa la situazione, i proprietari del pub di Trastevere hanno sollecitato l’intervento dei Carabinieri chiamando il 112.

Individuati i nominativi dei protagonisti, la serata si è conclusa. L’atleta azzurra, dopo qualche giorno, ha trovato la forza di denunciare, favorendo l’avvio delle indagini.