Atletica: Andy Diaz vince a Bergamo senza spingere troppo

Il triplista, italiano da poco più di tre mesi (ma non ancora riconosciuto tale dalla World Athletics) si presenta ai campionati italiani societari per dare punti alla sua squadra.

10-06-2023 20:36

Quando ha deciso di trasferirsi in Italia e gareggiare sotto questa bandiera, Andy Diaz è stato accolto dalla Libertas Atletica Unicusano Livorno e proprio per questo ha deciso di gareggiare ai campionati italiani societari.

Di scena a Bergamo, l’obiettivo era dare punti proprio al suo team. Ecco che allora è sceso in pedana per un solo salto fatto, tra le altre cose, senza le chiodate ma con le scarpe di gomma. Con 1,4 m/s di vento contrario, l’italo-cubano ha fatto registrare un “normalissimo” 15,74 metri battendo Emanuele Giuliani (Us Quercia 15,38 metri) e Marvellous Eghianruwa (Assindustria Sport, 14,95 metri).

Il fresco recordman italiano (17,75 metri messo a segno al Golden Gala) prosegue il suo cammino e con questa successo si prende la terza vittoria di fila.